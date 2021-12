Težave v taboru Calagaryja

Šest igralcev kanadske ekipe iz Calgaryja in en član osebja je zaradi protokola, povezanega z boleznijo covid-19, ločenih od ekipe. Zaradi zaskrbljenosti o nadaljnjem širjenju in verjetnosti dodatnih pozitivnih primerov v prihodnjih dneh so vse tekme moštva vsaj do 16. decembra prestavljene. Prva od teh je ponedeljkova v Chicagu.

Kot ustrezen previdnostni ukrep so vadbeni prostori ekipe do nadaljnjega zaprti, vodstvo tekmovanja pa proučuje razpored rednega dela sezone Calgary Flames.