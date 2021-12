Najboljša ekipa lige NHL v Coloradu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Florida Panthers so trenutno najboljša ekipa lige NHL, na 26 tekmah te sezone je osemnajstkrat zmagala in osemkrat izgubila, na računu ima 40 točk, kot v izenačeni vzhodni konferenci tudi Washington Capitals in Toronto Maple Leafs, a ima nekoliko boljšo razliko v zadetkih. Ponoči gostuje pri Colorado Avalanche, ki v zahodni konferenci zaseda šesto mesto.