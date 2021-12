Kopitarjevi gostijo najboljšo ekipo zahodne konference

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kopitar in kralji gostijo Minnesoto.

Anže Kopitar in kralji gostijo Minnesoto. Foto: Guliverimage

V hokejski ligi NHL ponoči Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings čaka izjemno težak tekmec. V goste namreč prihaja Minnesota Wild, trenutno najboljša ekipa zahodne konference, ki poraza ne pozna že osem tekem.

V tej sezoni sta se LA in Minnesota že pomerila, 17. oktobra v kaliforniji je bilo 3:2 za Wild, Kopitar pa je takrat podal za prvi gol kraljev in sam zabil drugega. Nazadnje so kralji Minnesoto premagali 17. februarja letos s 4:0, tudi na tisti tekmi pa je Hrušičan prispeval podajo.

V noči na nedeljo bo sicer odigranih še deset tekem, moštvi Ottawa Senators in Tampa Bay Lightning pa sta svoj obračun že odigrali, senatorji so zmagali s 4:0, s tremi goli pa se je izkazal 22-letni Brady Tkachuk.

Liga NHL, 11. december: Ottawa Senators : Tampa Bay Lightning 4:0 1:00, Buffalo Sabres - Washington Capitals 1:00, Pittsburgh Penguins - Anaheim Ducks 1:00, St. Louis Blues - Montreal Canadiens 1:00, Toronto Maple Leafs - Chicago Blackhawks 1:30, New York Islanders - New Jersey Devils 3:00, Arizona Coyotes - Philadelphia Flyers 4:00, Calgary Flames - Boston Bruins 4:00, Edmonton Oilers - Carolina Hurricanes 4:00, Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets 4:30, Los Angeles Kings - Minnesota Wild 4:30, San Jose Sharks - Dallas Stars

Lestvica:

Preberite še: