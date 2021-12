Kopitarjevi v večeru gostov redka zmagovita izjema, Fleury v elitnem klubu

Hokejisti Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja so bili v večeru, v katerem so zmagovali predvsem gostje, ena redkih domačih ekip, ki so se veselili zmage. V domačem Staples Centru so s 4:0 premagali Dallas Stars (dva zadetka so dosegli v prazen gol). Od gostiteljev je slavil le še St. Louis. Kanadski vratar Marc-Andre Fleury je pri Montrealu zaklenil vrata Chicaga (30 obramb) in postal tretji vratar v zgodovini lige NHL s 500 zmagami.