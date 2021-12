Kopitar in soigralci so v nedeljo premagali Oilerse.

Kopitar in soigralci so v nedeljo premagali Oilerse. Foto: Reuters

Anže Kopitar in soigralci so iz Edmontona odleteli v Vancouver, kjer jih čaka druga tekma v dveh dneh. Oilerse so na kandaski turneji premagali, Canucks so prav tako premagljivi. Po dobri četrtini sezone imajo Kings dve zmagi več.