V kraljestvu okroglih številk legendarnega vratarja

V ligi NHL se bo v noči na sredo predstavilo kar 20 ekip. Med njimi ne bo Los Angeles Kings, pri katerih opravlja vlogo kapetana Anže Kopitar. Montreal in Tampa Bay bosta poskrbela za ponovitev zadnjega finala lige NHL, Detroit bo naskakoval šesto zaporedno zmago, zvezdniški vratar Chicaga Marc-Andre Fleury pa bo proti New York Rangers, ki so nanizali šest zmag, odigral jubilejno 900. tekmo. Če bo zmagal, bo to njegova 500. zmaga v karieri!