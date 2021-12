En Slovenec v bitki "za Švedsko", drugi na težkem izzivu na Finskem

Na poti do polfinala lige prvakov Janu Muršaku in soigralcem Frölunde stoji tekmec iz švedske lige Leksands.

V četrtfinale hokejske lige prvakov so se letos uvrstila tri švedska moštva (Frölunda, Leksands in Rögle), dve finski (Tappara, Lukko) ter po eno češko (Sparta Praga), nemško (Red Bull München) in francosko (Rouen).

Najuspešnejši klub tekmovanja Frölunda, v šestih izvedbah v tej obliki je zmagal kar štirikrat, se bo za polfinale v bitki "za Švedsko" pomeril s tekmecem iz domačega tekmovanja Leksandsom. Branilci lovorike, v dresu katerih drsa tudi slovenski napadalec Jan Muršak, ki se poteguje za prvo tovrstno lovoriko, trenutno zasedajo prvo mesto domače lige SHL, medtem ko je Leksands peti. Muršakovi v četrtfinale vstopajo s tremi zaporednimi porazi, nasprotnik z dvema.

Moštvi bosta med vsemi pari prepotovali najkrajšo razdaljo, saj ju loči le 450 kilometrov. Frölunda je v osmini finala z dvema zmagama zanesljivo izločila Adler Mannheim (10:1, 4:1). Na drugi strani se je Leksands po prvi tekmi izločilnih bojev proti Celovcu znašel v nezavidljivem položaju, saj je na Koroškem izgubil z 0:4, a nato doma nadigral prvake lige ICEHL (8:1) in napredoval.

Muršak, za katerega bo to prvi četrtfinale lige prvakov, saj je v sezoni 2017/18 Frölunda v osmini finala izgubila z Liberecem, in soigralci bodo na gostovanju ostali še nekaj dni. Ekipi se bosta v četrtek pomerili še v ligi SHL.

Matija Pintarič se bo s soigralci Rouena v četrtfinalu pomeril s finskim prvoligašem iz Tampereja. Foto: Guliverimage

Če so se Muršakovi pričakovano uvrstili med najboljših osem, pa so za presenečenje poskrbeli člani Rouena, v vratih katerih je zadnja leta nepogrešljivi člen moštva Matija Pintarič. Francoski prvaki so si četrtfinale zagotovili sploh prvič, zanj pa so morali izločiti Red Bull Salzburg. Na prvi tekmi na domačem ledu so ga premagali s 3:0, nato pa na zahtevnem gostovanju dopustili, da so rdeči biki izenačili (3:0), a nato pet minut pred koncem rednega dela prišli do pomembnega zadetka, ki jim je prinesel četrtfinale.

V tem bodo Pintarič in soigralci, ki v francoski Ligue Magnus zasedajo četrto mesto, outsiderji. Čaka jih namreč polfinalist finske elitne Liige v zadnji sezoni Tappara iz Tampereja. Finci so trenutno šele osmi v domačem prvenstvu, a vloga favorita je na njihovi strani. V osmini finala so po uvodnem remiju (2:2) in zmagi (4:2) izločili švedski Vaxjo.

Prva tekma bo na Finskem, povratna v Franciji.

Liga prvakov, četrtfinale* Torek, 7. december

Tappara - Rouen

Leksands - Frölunda

Lukko - Red Bull München

Sparta Prague - Rögle



*Povratne tekme bodo 14. decembra.