Velik uspeh Pintariča in druščine

Znani so vsi četrtfinalisti lige prvakov. Kot zadnji je napredoval Rouen slovenskega vratarja Matije Pintariča, ki je pri Salzburgu izgubil z 1:3, a imel dovolj veliko zalogo s prve tekme (3:0). Rdeči biki so prevladovali, a se je v vratih s 50 obrambami izkazal štajerski čuvaj mreže. V torek je Jan Muršak s soigalci Frölunde opravil še formalnost in Mannheim izločil s skupnim izidom 14:2. Zdesetkani Celovčani so na Švedsko odšli s popotnico zmage s +4, a ostali brez četrtfinala. Brez tega so po odločitvi za zeleno mizo ostali tudi člani Bolzana, ki jih je upravičeno razjezila odločitev komisije, da po zgolj eni odigrani tekmi napreduje njihov finski nasprotnik.

Ponovitev osmine finala iz sezone 2018/19 med Salzburgom in Rouenom je tokrat pripadla francoskemu prvaku. Rouen je na prvi tekmi izločilnih bojev na domačem ledu slavil s 3:0, a se zavedal, da mu na Solnograškem, pa čeprav rdeči biki zaradi ukrepov za zajezitev covida-19 niso mogli računati na pomoč navijačev, ne bo lahko. In mu tudi ni bilo.

Avstrijsko moštvo je prevladovalo, bilo nevarnejši tekmec, v 50. minuti povedlo s 3:0 in izničilo prednost gostov. Ti so v 55. minuti le uspeli premagati domačega vratarja Atteja Tolvanena, rdeči biki so nato napadli na vso moč, oblegali vrata Matije Pintariča, a ta ni več klonil. Ostalo je pri 3:1 in Francozi so se lahko začeli veseliti premiernega napredovanja v četrtfinale.

Pintariča, ki je zaustavil kar 51 strelov (njegovi soigralci so jih sprožili 28), in soigralce v drugem krogu izločilnih bojev čaka lanski polfinalist elitne finske lige Tappara iz Tampereja.

Bolzano: Odločitve ne bomo sprejeli zlahka Bolzano je ostal brez povratne tekme in četrtfinalne vstopnice. Foto: Guliverimage Hokejisti Bolzana bi morali danes gostovati pri finskem klubu Lukko, s katerim so na prvi tekmi osmine finala doma izgubili z 1:3. Kolektiv iz Južne Tirolske je v ponedeljek pripotoval na Finsko, dan pozneje pa so tekmo odpovedali zaradi težav s covid-19 v domačem taboru. Člani Bolzana so se vrnili v Italijo, v sredo pa izvedeli nič kaj prijetno novico. Odbor tekmovanja je razpravljal o paru Lukko Rauma – Bolzano in odločil, da se upošteva zgolj rezultat prve tekme, kar pomeni, da napreduje finski klub. Odločitev so utemeljili z besedami, da je mednarodni urnik tako natrpan, da preprosto ni časa za prestavitev povratne tekme. "To nerazumljivo odločitev dojemamo kot moralno zaušnico našemu klubu, ki je vselej spoštoval tekmovanje ligo prvakov, kot tudi našim navijačem, ki so se odpravili na gostovanje. Naša ekipa je pripotovala v Raumo, a ni mogla opraviti revanše. Ekipa si zasluži boj za napredovanje na ledu. Te odločitve ne bomo sprejeli zlahka," so v izjavi za javnost zapisali pri Bolzanu, pri katerem upajo, da bodo kljub vsemu dobili možnost, da o napredovanju odloča boj na ledeni ploskvi.

Muršakovi zanesljivo odpravili Nemce, Celovčani zapravili prednost

Zmagovalka zadnjih dveh izvedb lige prvakov Frölunda je zanesljivo izločila nemškega prvoligaša Adler Mannheim, že na prvi tekmi je zmagala z 10:1, v torek pa napredovanje potrdila z novo zmago (4:1), h kateri je gol prispeval tudi slovenski napadalec Jan Muršak. Jan Muršak je s soigralci Frölunda zanesljivo napredoval v četrtfinale. Foto: Guliverimage

V četrtfinalu se bodo Muršakovi pomerili s četrto ekipo švedske lige SHL Leksandsom, ki je v torek gostila Celovec, pri katerem je pretekli teden izgubila z 0:4. Švedi so izkoristili zdesetkanost koroškega moštva, zmagali z 8:1 in napredovali v četrtfinale. Od Slovencev je ob porazu igral le Rok Tičar, ki je trikrat streljal na gol tekmeca, poškodovanega Andreja Tavžlja ni bilo v postavi.

Pari četrtfinala Frölunda (Jan Muršak) – Leksands

Tappara – Rouen (Matija Pintarič)

Rogle – Sparta Praga

Red Bull Munchen – Lukko Rauma