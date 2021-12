Zahteven test za Olimpijo: Čaka nas eden od favoritov za osvojitev lige

Nenavaden spored lige ICEHL "je hotel", da se bo Olimpija z aktualnim prvakom tekmovanja Celovcem prvič srečala šele po skoraj treh mesecih tekmovanja, medtem ko je na primer proti Linzu odkljukala že vse štiri dvoboje prvega dela.

Ljubljančani se na Koroško odpravljajo s popotnico neprepričljive sobotne predstave proti kolektivu z dna lestvice Dornbirnu, ki je v Tivoliju končal 12 tekem dolg negativni niz porazov. Buldogi so v Ljubljani slavili s 3:1, glavni trener Mitja Šivic pa po porazu ni mogel biti zadovoljen z videnim.

Zahteven večer

"Nismo bili pripravljeni, slaba tekma z naše strani, mentalno. Pa tudi učinkoviti nismo bili, kot bi morali biti. Začeli smo s tremi, štirimi priložnostmi in fantje so mislili, da bo preprosto. To se zgodi pogosto. Gostje so se ubranili, mi pa smo se potem mučili. Nismo bili taki, kot znamo biti. Nismo dobili nobenega pravega odbitka, njim pa se je vse odbilo srečno. A na koncu koncev mi nismo bili dobri," je Šivic ocenil sobotno predstavo varovancev, med katerimi je znova pogrešal kar nekaj standardnih členov.

"Čaka nas velik preizkus. Celovec je ekipa, ki igra z veliko energije, disciplinirano, ima dobre posameznike, vrhunskega vratarja, napadalce. Za nas bo to velik preizkus, gre za enega od favoritov za osvojitev lige," pravi Mitja Šivic. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Zaradi poškodb bodo še nekaj časa manjkali drugi vratar Paavo Hölsä, branilci Joona Erving, Miha Logar in Tine Klofutar, prav tako še nekaj tednov ne bo mogel računati na izkušnje Aleša Mušiča. "Kar nekaj fantov je poškodovanih. Mušič nam ob igralcu manj pomeni veliko, prav tako Joona na beku, saj je drsalno zelo močan in nam prinese veliko, pa tudi vsi ostali, a imamo veliko širino. Čaka nas velik preizkus. Celovec je ekipa, ki igra z veliko energije, disciplinirano, ima dobre posameznike, vrhunskega vratarja, napadalce. Za nas bo to velik preizkus, gre za enega od favoritov za osvojitev lige," pred torkovim večernim spopadom v Stadthalle pravi trener ljubljanskih zmajev.

Za Tičarja posebna

Celovčani so trenutno na šestem mestu lestvice, po petih zaporednih zmagah je njihov niz v nedeljo po izvajanju kazenskih strelov končal Znojmo. Tudi Korošcev poškodbe niso obšle, zaradi zdesetkanosti prvega moštva so na pomoč vpoklicali več hokejistov iz druge ekipe KAC Future Team, ki igra v Alpski ligi.

Tako je do nenadejane priložnosti med prvokategorniki prišel tudi slovenski branilec Andrej Tavželj, ki se je po težavah z zdravjem v nedeljo vrnil v ekipo. V tej bo tudi v torek, kot tudi eden od pomembnejših členov napada, drugi podajalec lige Rok Tičar, ki z asistencami pridno hrani soigralce (20 asistenc na prav toliko tekmah ICEHL) in je po točkah na prvem mestu Celovca (20 tekem - 24 moštev).

Rok Tičar (na sredini) je eden od najboljših asistentov lige. Foto: Guliverimage

"Kljub kar nekaj poškodbam, zaradi katerih so odsotni nekateri ključni člani, v zadnjem času igramo precej dobro. Mlajši, ki so se priključili ekipi, so se dobro ujeli in upamo, da da bo šlo takoj naprej. Naš napad z Lukasom Haudumom in Nikijem Krausom deluje dobro, poskušamo igrati preprosto in čim več streljati na gol. Upam, da bo tako tudi jutri. V mojem domačem mestu na Jesenicah je vse v znamenju rdeče barve, zelena je prepovedana, tako da bo zame tekma z Olimpijo zelo pomembna, naredil bom vse, da zmagamo," je pred dvobojem z Olimpijo v klubski mikrofon dejal Tičar.

"Imajo štiri dobre, izenačene peterke in zelo dobrega vratarja. Predvidevam, da bo šlo za zelo izenačeno tekmo," o Olimpiji še pravi slovenski reprezentančni napadalec. Foto: Sportida

Pričakuje izenačeno tekmo

Ob tem je dodal, da ima Olimpija, podobno kot Celovec, v slačilnici zelo dobro kemijo, kar je pomembno za uspeh: "Ekipa lahko iz pozitivnega vzdušja črpa veliko. Olimpijin sistem igre je strukturiran precej preprosto in je predvsem učinkovit. Imajo štiri dobre, izenačene peterke in zelo dobrega vratarja. Predvidevam, da bo šlo za zelo izenačeno tekmo," je še dodal slovenski reprezentant, ki bo v tekmovalnem ritmu pozdravil Thomasa Hundertpfunda, medtem ko bodo Kele Steffler, Paul Postma, Nick Petersen, Johannes Bischofberger, Samuel Witting in Dennis Sticha na vrnitev še počakali.

Srečanje v Celovcu se bo v torek začelo ob 19.15.

Liga ICEHL, 25. krog Torek, 7. december

19.15 KAC Celovec (Rok Tičar, Andrej Tavželj) - HK SŽ Olimpija

Graz 99ers (Ken Ograjenšek) - VSV Beljak

Vienna Capitals - Fehervar AV19 (Anže Kuralt)

Pustertal - Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc)

Innsbruck - Orli Znojmo

Dornbirn - Bolzano