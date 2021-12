Dornbirn v Tivoliju končal dolg negativni niz

Hokejisti vodilnega moštva ICEHL HK SŽ Olimpija so z 1:3 izgubili z 11. Dornbirnom, ki je v Tivoliju končal niz kar 12 porazov. Dunajčani so v gosteh premagali Pustertal. Preostale tekme bodo v nedeljo.

Potem ko so ljubljanski hokejisti dosegli zaporedni zmagi proti Gradcu (7:2) in Salzburgu (3:2), so se tokrat v domači dvorani mučili proti do te tekme na lestvici predzadnjemu Dornbirnu. Avstrijsko moštvo, ki je v Tivoliju lahko računalo le na 16 igralcev v polju, je s čvrsto obrambo in oteževanjem prehoda v napadalno tretjino spravljalo v obup najboljše moštvo lige ICEHL in iz Tivolija na koncu odneslo tri točke za skok na enajsto mesto lestvice.

To je bila po kar 12 zaporednih porazih sedma zmaga v sezoni za Dornbirn, Olimpija pa je kljub osmemu porazu ostala na vrhu razpredelnice z najboljšim koeficientom (2,00), ki odloča za razvrstitev na lestvici po izstopu iz lige slovaške Bratislave.

Za Olimpijo je bil tokrat v Tivoliju nerešljiva uganka predvsem vratar Felix Beck, sicer vratar Bregenzerwalda v Alpski ligi, ki je četrtil branilv v ICEHL, prvič to sezono. Ta je klonil šele ob 30. strelu, ko je na začetku 53. minute po lepi akciji in enem redkih uspešnih hitrih prehodov v obrambo tekmeca zadel branilec Miha Štebih.

Toda ko se je že zdelo, da bo domače zadetek za izenačenje sprostil, so si zmaji privoščili padec koncentracije, kar je izkoristil Philipp Pöschmann za vodstvo in kot se je kasneje izkazalo zmagoviti zadetek v 54. minuti. V prazno mrežo je 1:57 minute pred koncem zadel še Kevin Macierzynski za končnih 3:1.

Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v torek v Celovcu. Foto: HKO/Sportida

Junak dvoboja je bil zagotovo gostujoči čuvaj mreže Beck, ki je na koncu ustavil 32 strelov. Žan Us je na drugi strani zbral 20 obramb ob 22 strelih.

Prvič je Us klonil ob koncu prve tretjine, ko so hokejisti Dornbirna izkoristili eno od le dveh priložnosti z igralcem več na ledu, ko je bil uspešen Sam Antonitsch 69 sekund pred iztekom prve tretjine.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v torek, ko bodo gostovali v Celovcu pri KAC-u, ki je na lestvici peti.

Salzburg gosti Innsbruck, Fehervar v Linzu

Drugi Salzburg se bo v nedeljo doma pomeril z Innsbruckom, Bolzano bo gostil Gradec slovenskega reprezentanta Kena Ograjenška, Linz Blaža Gregorca bo pričakal Fehervar Anžeta Kuralta, Znojmo pa Celovec Roka Tičarja.

Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v torek, ko se bo sploh prvič pomerila s Celovcem. Tekma bo na Koroškem.

Liga ICEHL, 24. krog Sobota, 4. december

HK SŽ Olimpija : Dornbirn 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

0:1 Antonitsch (Ružička, Macierzynski, 19., PP1), 1:1 Štebih (Pance, Kalan, 53.), 1:2 Pöschmann (Antonitsch, Vandane, 43.), 1:3 Macierzynski (Schwinger, Ross, 59., EN) Pustertal : Vienna Capitals 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Nedelja, 5. december

Bolzano - Graz 99ers (Ken Ograjenšek)

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) - Innsbruck

Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc) - Fehervar AV19 (Anže Kuralt)

Orli Znojmo - EC KAC (Rok Tičar)