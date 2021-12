Kuraltovi znova najbližji zasledovalci Olimpije

Madžari so zanesljivo odpravili Znojmo in se vrnili na drugo mesto.

Hokejisti vodilnega moštva HK SŽ Olimpija so danes tekmovanja prosti, saj je bil za ta krog predviden obračun z Bratislavo, ki je po tragediji predčasno končala sezono. Ljubljančani bodo v soboto ob 19.45 gostili Dornbirn, ki je danes izgubil 12. zapored. Fehervar Anžeta Kuralta je končal niz štirih porazov, s 5:1 je odpravil Znojmo in je znova najbližji zasledovalec Olimpije, saj je Salzburg po izvajanju kazenskih strelov izgubil s Pustertalom.

V Linzu je branilec Blaž Gregorc s soigralci pričakal Gradec Kena Ograjenška, ki je slavil z 2:1.

Po skoraj štirih tednih premora so se v tekmovalni ritem vrnili člani Innsbrucka, ki so se v zadnjih dveh tednih spoprijemal z okužbami z novim koronavirusom in posledično prestavil več tekem. Tirolci so gostili Celovec in mu priznali premoč (0:4), Rok Tičar je ob zmagi podal.

Beljak je ugnal Dornbirn, Dunaj pa Bolzano.

Liga ICEHL, 23. krog Petek, 3. december

Black Wings Linz : Graz 99ers 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

(Blaž Gregorc ob porazu ni streljal na gol tekmeca; Ken Ograjenšek je ob zmagi podal za 1:1.)



Fehervar AV19 : Znojmo 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

(Anže Kuralt je ob zmagi podal za vodstvo s 4:1 in dvakrat streljal na gol nasportnika.)



Red Bull Salzburg : Val Pusteria 3:4** (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1) - po izvajanju kazenskih strelov



Innsbruck : EC KAC 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

(Rok Tičar je ob zmagi podal za vodstvo z 1:0 in enkrat streljal na gol tekmeca.)



Villach : Dornbirn 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)



Bolzano : Vienna Capitals 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)