Strelski šov za utrditev na vrhu

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v torek na točkovni račun lige ICEHL dodali 14. zmago in se še utrdili na vrhu lestvice ICEHL. Tokratna žrtev zmajev je bil Gradec, ki je v Tivoliju spremljal strelski šov Ljubljančanov, zmagali so s kar 7:2 in predsedniku Mihi Butari polepšali rojstnodnevni večer.

Po hudem nedeljskem boju na Solnograškem in zmagi po kazenskih strelih nad Salzburgom je Olimpija v torek na domačem terenu pričakala moštvo, ki je globoko v spodnjem delu lestvice. Gradcu se je zoperstavila oslabljena na branilskih položajih, glavni trener Mitja Šivic ni mogel računati na kar štiri branilce, in sicer Joono Ervinga, Tineta Klofutarja, Miho Logarja in Mitjo Robarja, ki se je pred dnevi pridružil zmajem. Prav tako ni bilo poškodovanega Aleša Mušiča in vratarja Paava Hölsäja.

A to ni ustavilo Šivičeve čete, ki je večino obračuna narekovala ritem na poti do druge najvišje zmage v tej sezoni ICEHL. To je bil večer, ko je šlo Olimpiji v gol skoraj vse, kar "si je zamislila". Z nemalo atraktivnimi potezami je napolnila gol graških panterjev, med katerimi že več let drsa slovenski reprezentant Ken Ograjenšek. Po 60 minutah je na semaforju pisalo 7:2, toliko golov zmaji na tej ravni še niso dosegli.

Zmaga v Salzburgu dala veliko

"Mislim, da smo bili danes veliko boljši nasprotnik, morda je bil v drugi tretjini kakšen padec, a smo se po prejetem zadetku hitro pobrali in odigrali svojo igro vseh 60 minut, tudi ob igralcu manj nam je šlo dobro, ter zasluženo visoko zmagali." Foto: Guliverimage "Vsaka zmaga je sladka, še posebej doma. Mislim, da smo bili danes veliko boljši nasprotnik, morda je bil v drugi tretjini kakšen padec, a smo se po prejetem zadetku hitro pobrali in odigrali svojo igro vseh 60 minut, tudi ob igralcu manj nam je šlo dobro, ter zasluženo visoko zmagali," je po koncu srečanja dejal z dvema zadetkoma in podajo igralec tekme na domači strani Blaž Tomaževič. Dodal je, da je bila prestižna zmaga v Salzburgu zelo pomembna: "Zagotovo nam je dala veliko. Vemo, da zmagati tam ni kar tako, tam ne zmaga veliko ekipi, res igrajo dobro. A prigarali smo si zmago, ki je bila dobra popotnica za to domačo tekmo."

"Na splošno so fantje odigrali zelo dobro. Morda smo bili po hudem boju s Salzburgom malo utrujeni, a bila je dobra tekma. Vesel sem, da smo igrali vse do konca, da jim nismo dali veliko možnosti, da bi se razigrali, morda so nekaj 'momentuma' dobili s power-playem, a menim, da smo bili precej boljša ekipa," je po zmagi povedal Šivic.

Olimpija toliko golov v IceHL še ni dosegla. Z zmago je na lep način čestitala slavljencu, predsedniku Mihi Butari. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hitrost, moč na ogradi ...

Po več kot pol leta in okrevanju po poškodbi rame je tekmo odigral Anže Ropret, prvič pa je na ljubljanskem ledu v zelenem dresu točke lovil tudi branilec Aljoša Crnovič, ki se je pretekli teden v Ljubljano preselil z Jesenic.

"Največja razlika je v hitrosti in na ogradi, saj so igralci precej močnejši," pravi Aljoša Crnovič, ki je za zmaje debitiral v petek v Linzu, v torek pa odigral še prvo tekmo na ljubljanskem ledu. Foto: Sportida "Moram reči, da je vzdušje v slačilnici res dobro, fantje so me super sprejeli, tako da se počutim odlično. Prejel sem klic Mitje, da potrebujejo branilca. Vem, da je malo sporno med sezono iti k rivalu, a sem se odločil predvsem zaradi višje ravni hokeja. Tu je vse skupaj hitreje kot v Alpski ligi, predvsem pa se razlika pozna ob ogradi, saj so igralci precej močnejši kot v Alpski ligi," je največjo razliko med tekmovanjema izpostavil 22-letnik, ki ga nova tekma s soigralci čaka v soboto, ko bodo ob 19.45 gostili Dornbirn. Ta je po spodbudnem začetku nanizal kar 11 porazov, po katerih je padel na 11. mesto.