Olimpija na domačem ledu pometla z Gradcem

"Fenomenalno. Doseči sedem zadetkov je res fantastično. Dali smo vse od sebe. Zasluženo smo zmagali," je po tretji zmagi v sezoni nad Gradcem v prvi izjavi za Šport TV dejal Žan Jezovšek. Ponovili so dobro nedeljsko predstavo in se s 14. zmago v sezoni še bolj utrdili na vrhu razpredelnice. Iz Tivolija se je po tekmi tako slišala navijaška pesem. Zbralo se je 1.400 navijačev.

Nov uspeh so dosegli oslabljeni, predvsem na branilskih položajih. Ob že prej manjkajočih branilcih Jooni Ervingu in Tinetu Klofutarju sta zdaj manjkala še Miha Logar in novinec Mitja Robar, na seznamu poškodovanih se je znašel še izkušeni napadalec Aleš Mušič, po poškodbi pa okreva vratar Paavo Hölsä. Se je pa v tekmovalni ritem po več kot pol leta vrnil Anže Ropret.

Gostje so bili v prvi polovici prve tretjine aktivnejši, toda zanesljivi Žan Us je preprečil morebiten zaostanek. Ko pa so domači stopili na plin, se je graška zasedba takoj znašla v težavah, za prvi gol je z mojstrsko podajo med nogami poskrbel podajalec Tadej Čimžar, Žiga Pance je le še potisnil plošček v gol. Tri minute pozneje pa je po hitrem protinapadu vratarja Niklasa Lundströma premagal še Blaž Tomaževič.

Že po 31 sekundah druge tretjine je Guillaume Leclerc po spretni podaji Aleksandra Magovca povišal na 3:0, domači pa niso prav nič popuščali. Miha Zajc je nekaj minut zatem zadel vratnico, gol za 4:0 je na polovici tekme po podaji Leclerca dosegel Nik Simšič. Gostje so v redkih nevarnih trenutkih sicer dosegli zadetek za znižanje, ki pa splošnega vtisa ni spremenil. Ljubljančani so še vedno pritiskali, ob prednosti igralca več imeli nekaj lepih priložnosti, zadeli pa spet v 33., ko je bil po podaji izza gola za drugi zadetek na tekmi natančen Tomaževič.

Foto: HKO/Sportida Gostje so pred zadnjo tretjino zamenjali vratarja in na led poslali Felixa Nussbacherja, kar pa jim ni pomagalo, saj je Sebastien Piche v 44. minuti povišal na 6:1. Pozneje so domači le spustili ritem, kar so gostje izkoristili za znižanje, imeli pa tudi priložnost ob igralcu manj, a se je izkazal Us. Nato je za 7:2 še enkrat zadel Piche in zeleno-beli so dvoboj zasluženo končali z novo visoko zmago.

Doug Mason ni več trener Bolzana Vodstvo italijanskega kluba Bolzano je po hudem nedeljskem porazu z Znojmom, izgubili so s kar 2:10, odpustilo kanadskega trenerja Douga Masona. Do nadaljnjega bo Bolzano na tekmah vodil dozdajšnji pomočnik Fabio Armani. Bolzano zaseda osmo mesto ICEHL. Bolzano je četrti klub, ki j v tej sezoni menjal trenerja, pred tem so se za menjavo odločili pri Linzu, Pustertalu in Znojmu.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v soboto, ko bodo znova v Tivoliju gostili Dornbirn.

Liga ICEHL, vnaprej odigrana tekma 30. kroga Torek, 30. november

SŽ Olimpija : Graz 99ers 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Pance 12., Tomažević 15., 33., Leclerc 21., Simšič 30., Piche 44., 53.; Boivin 31., Pfeffer 48.