Ovečkinov Washington pričakuje Crosbyjeve pingivine

Sidney Crosby in Aleksander Ovečkin leta 2020. Foto: Guliverimage

V hokejski ligi NHL se bosta ponoči v Washingtonu spopadla moštvi Capitals in Pittsburgh Penguins. Tako se bosta srečala tudi superzvezdnika Aleksander Ovečkin in Sidney Crosby. Manjkal pa bo že dlje časa poškodovani ruski as Pittsburgha Jevgenij Malkin, medtem ko je pod vprašajem nastop še enega ruskega zvezdnika v vrstah Capitals Jevgenija Kuznecova. Na sporedu je skupaj sedem tekem.