Anže Kopitar pri Aleksandru Ovečkinu

Anže Kopitar in druščina so na nadvse zahtevni turneji, v noči na nedeljo so gostovali v Raleighu pri močnih Carolina Hurricanes in izgubili z 1:5, v noči na ponedeljek pa se bodo ustavili še v glavnem mestu ZDA pri prav tako močnih Washington Capitals, pri katerih tudi v tej sezoni blesti ruski superzvezdnik Aleksander Ovečkin. Ta je trenutno z 22 goli in 25 podajami (47 točk) tretji najboljši napadalec lige, zaostaja le za ostrostrelcema Edmontona, Leonom Draisaitlom (23 golov in 26 podaj) in Connorjem McDavidom (17, 32), ki imata na računu po 49 točk.

Capitals s 43 točkami zasedajo drugo mesto na lestvici vzhodne konference, zaostajajo le za Carolino, ki ima prav tako 43 točk. Kralje čaka izjemno težka naloga, obenem pa se jim ponuja priložnost, da Washingtonu vrnejo za poraz na domačem ledu 18. novembra letos. Takrat so Capitals LA premagali z 2:0. Oba gola za Washington je takrat dosegel Garnet Hathaway, ki pa ga tokrat zaradi bolezni ne bo, prav tako ne Ovečkinovega rojaka Jevgenija Kuznecova, drugega najboljšega podajalca ekipe. Tudi ta je zbolel.

Tudi Kings imajo nekaj igralcev izven pogona, tako bodo spet pogrešali izvrstnega kanadskega branilca Drewa Doughtyja, pa Šveda Alexandra Edlerja, zbolel je tudi ameriški vratar Calvin Petersen, manjkala bosta tudi Doughtyjeva rojaka Sean Walker in Andreas Athanasiou.

Kralji imajo do konca leta zahteven program tekem, iz Washingtona se bodo vrnili domov, kjer se bodo 23. decembra spopadli z Edmonton Oilers, nato dan kasneje gostovali v Las Vegasu pri Golden Knights, 28. decembra obiskali Arizona Coyotes, dan kasneje še eno tekmo z Vegasom odigrali doma, na silvestrski dan pa na domačem ledu pričakali še Vancouver Canucks. Če jih ne ustavi koronavirus, seveda.

Liga NHL, 19. december: 20:00, New York Islanders - Vegas Golden Knights

21:00, Winnipeg Jets - St. Louis Blues

1:00, New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins

1:00, Washington Capitals - Los Angeles Kings Prestavljeno:

Carolina Hurricanes - Nashville Predators

Ottawa Senators - Boston Bruins

Seattle Kraken - Toronto Maple Leafs

Vancouver Canucks - Arizona Coyotes

