Velika evforija v St. Louisu, ki pozdravlja zgodovinski uspeh #video

V finalu lige NHL bo očitno še zelo napeto. Hokejisti St. Louis Blues so na četrti tekmi izkoristili prednost domačega igrišča (4:2) in izenačili rezultat v skupnih zmagah na 2:2. Boston Bruins so tako zapravili priložnost, da bi si zagotovil prvi zaključni plošček na domačem ledu v boju za Stanleyjev pokal. Peta tekma izenačenega finala bo namreč v petek v Bostonu.

Hokejisti St. Louisa so dočakali zgodovinsko zmago. Zagodli so jo Kosmatincem iz Bostona (4:2) in prvič v zgodovini kluba v finalu lige NHL zmagali pred domačim občinstvom. Poskrbeli so za nov vrhunec letošnje športne evforije, od velikega naslova pa so tako kot tekmeci oddaljeni le še dve zmagi.

Junak četrtega finalnega srečanja je postal Ryan O'Reilly. Dosegel je prvi (uvodni gol je dosegel po vsega 43 sekundah!) in tretji zadetek za St. Louis, z dvema podajama pa je izstopal kapetan zmagovalne ekipe Alex Pietrangelo. Po dveh tretjinah je bil rezultat že izenačen (2:2), v zadnjih 20 minutah pa so gostitelji ob veliki podpori domačega občinstva dvakrat premagali finskega vratarja Tuukko Raska.

Vrhunci 4. finalne tekme v St. Louisu:

St. Louis ima po zgodovinskih podatkih, ki so preplavili svet po vodstvu Bostona v skupnih zmagah z 2:1, malo možnosti za osvojitev Stanleyjevega pokala. Od leta 1939, ko so uveljavili finalno serijo na štiri zmage, so ekipe, ki so dobile tretjo tekmo in povedle z 2:1, v 79 odstotkih primerov osvojile najprestižnejšo klubsko lovoriko v svetovnem hokeju.

Veselje navijačev St. Louisa po drugi zmagi Blues v finalu lige NHL Foto: Reuters

Peta tekma bo v noči na petek po slovenskem času v Bostonu.

Liga NHL, finale, 3. junij:

