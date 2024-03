Resen izziv za Kopitarja in Kralje

V hokejski ligi NHL se bo v nedeljo zjutraj po slovenskem času (4.30) Anže Kopitar s svojimi Los Angeles Kings na domačem ledu pomeril z Dallas Stars, moštvom, ki napada sam vrh zahodne konference. Kralji so nazadnje stežka in šele po podaljšku premagali Ottawo, zdaj jih čaka veliko zahtevnejši tekem, ki je poleg tega že v zmagovitem naletu, v Los Angeles namreč prihaja na krilih štirih zaporednih zmag.

Na delu so tudi preostala moštva, ki so na lestvici zahodne konference lige NHL nagnetena od petega do osmega mesta. Edmonton Oilers igrajo z Buffalo Sabres, Nashville Predators s Columbus Blue Jackets, branilci naslova prvaka Vegas Golden Knights pa gostijo Detroit Red Wings.

Liga NHL, 9. marec

Lestvica

