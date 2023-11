Po nizu zmag Kopitar proti aktualnim prvakom

Anže Kopitar in soigralci po treh zaporednih zmagah gostujejo v Las Vegasu (ob 4. uri). Aktualni prvaki Golden Knights so na dosedanjih 13 tekmah te sezone izgubili samo dvakrat. LA Kings imajo sedem zmag in štiri poraze.

Tako Vegas Golden Knights kot Los Angeles Kings so na začetku sezone zelo uspešni pri doseganju zadetkov. Vegas jih je dal 49, LA pa 47, kar jih uvršča med tri najboljše napadalne ekipe v ligi. Med sabo so to sezono že igrali, Vegas je zmagal po izvajanju kazenskih strelov (4:3). Veteran v vrstah Kraljev Hrušičan Anže Kopitar je na 11 tekmah dosegel šest golov in še za pet golov asistiral.

Vegas je s 23 točkami vodilna ekipa zahodne konference, Los Angeles je s 16 na četrtem mestu. Povsem na dnu Zahoda so San Jose Sharks, ki so šele na 12. tekmi dosegli svojo prvo zmago. Z besedami "veliko olajšanje" so komentirali zmago proti Philadelphii Flyers z 2:1. Tako si bodo neslavni rekord najslabšega začetka sezone delili še s tremi ekipami: z 11 zaporednimi porazi so začeli še New York Rangers v sezoni 1943/1944 ter Arizona Coyotes v sezonah 2021/2022 in 2017/2018.

Liga NHL, 8. november:

Lestvice: