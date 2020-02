Anže Kopitar in LA Kings odšli k Hudičem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nov delovni večer v ligi NHL čaka najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, ki s svojimi Los Angeles Kings gostuje pri New Jersey Devils. Kralji so se s Hudiči nazadnje pomerili februarja lani in zmagali s 5:1. Hrušičan je na takratni tekmi prispeval tri podaje. Na sporedu je še enajst tekem.