Bostončani se branijo pred Kojoti

Hokejisti moštva Boston Bruins so trenutno najboljši v ligi NHL, na lestvici vzhodne konference imajo točko prednosti pred Washington Capitals in to prednost lahko v noči na soboto povečajo na štiri, če domač led ubranijo pred napadom Arizona Coyotes. Na sporedu je še pet tekem.

Bruins so v naletu, dobili so zadnjih pet tekem, a podaljšanje zmagovitega niza proti Arizona Coyotes ni samoumevno. Ti se v zadnjem času sicer spopadajo z manjšo krizo, izgubili so kar osem od zadnjih deset tekem, a so še vedno sedmo moštvo zahoda.

Liga NHL, 7. februar:

Lestvica:

