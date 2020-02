Kopitarju se je smejalo v New Yorku, nato mu je zagodel mladi novinec #video

V noči na petek so ljubitelji hokeja na ledu v Severni Ameriki prišli na svoj račun, saj je bilo odigranih kar 12 tekem. Na delu so bili tudi Los Angeles Kings, ki so z Anžetom Kopitarjem gostovali pri New York Islanders. Po polovici tekme je kazalo kraljem odlično. Vodili so s 3:1, a so se nato gostitelji prebudili in na krilih dvakratnega strelca Kiefferja Bellowsa, ki je pisal zgodovino, preobrnili rezultat v končno zmago s 5:3.

Dvoboj v newyorški dvorani Barclay Center se je začel imenitno za goste iz Kalifornije. Dvakrat so si priigrali dva zadetka prednosti in do polovice dvoboja vodili s 3:1. Uvodno tretjino so dobili z 2:0, v polno sta zadela Ben Hutton in Alex Iafallo, nato je na začetku drugega dela znižal zaostanek Michael Dal Colle, a se je v 28. minuti med strelce vpisal še Trevor Lewis, tako da so Anže Kopitar in druščina sredi Brooklyna ponovno vodili z zajetno prednostjo.

Vrhunci dvoboja v New Yorku:

Bellows prvič med strelci v ligi NHL

Alex Iafallo se je vpisal med strelce v uvodni tretjini, ko je povišal vodstvo Kings na 2:0. Foto: Reuters Načrti zadnjeuvrščene ekipe zahodne konference o presenečenju so se kmalu izjalovili. Novinec Kieffer Bellows je na začetku 31. minute znižal na 2:3, Islanders so se vrnili v igro in nato v zadnji tretjini nadigrali kralje. Po zaslugi Matta Martina, še drugega zadetka Bellowsa, ki je odigral šele drugo tekmo v ligi NHL, in Andersa Leeja, ki je 13 sekund pred koncem zadel prazno mrežo in postavil končni rezultat 5:3, so se veselili novega para točk.

Kings so ostali ponovno praznih rok, po dvoboju pa se je največ govorilo o podvigu 21-letnega upa Bellowsa, ki je na drugem nastopu v ligi NHL dosegel kar dva zadetka. Na krstni tekmi prti Dallasu je vpisal podajo, tokrat pa se je izkazal s strelsko formo in pokvaril načrte Kopitarjevemu klubu.

Not only did he get his FIRST NHL GOAL tonight, he also got his SECOND! Congrats Kieffer! 🥳🎉 pic.twitter.com/ZLQNKmT7nX — New York Islanders (@NYIslanders) February 7, 2020

Islanders, ki igrajo domače tekme tudi v dvorani Nassau Coliseum, so tako dočakali tretjo zmago v zadnjih petih srečanjih, Kings pa izgubili že osmo od zadnjih devetih tekem. Gostom ni pomagalo niti 28 obramb vratarja Jonathana Quicka, kapetan Kopitar pa je v dobrih 21 minutah dvakrat streljal na gol, a ni zadel v polno.

Kralje iz Los Angelesa čaka novo gostovanje v noči na nedeljo, ko se bodo predstavili v New Jerseyju.

Liga NHL, 6. februar

Lestvica: