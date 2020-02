Slovenska hokejska reprezentanca se je po četrtkovi visoki zmagi nad Litvo (12:2 ) na drugi tekmi domačih olimpijskih predkvalifikacij veselila še ene zanesljive zmage, tokrat je s 7:0 odpravila Hrvaško. Tudi Japonci so pri dveh zmagah, v petek so s 4:0 premagali Litovce. Slovenija in Japonska se bosta v nedeljo udarili za zmago na turnirju v Podmežakli in napredovanje v avgustovski zadnji krog kvalifikacij za nastop na OI leta 2022 na Kitajskem.

Na tekmi s Hrvati, ki na svetovnem prvenstvu igrajo še razred nižje od Litovcev in so na lestvici IIHF najnižje uvrščena reprezentanca od sodelujočih, je prav tako kot na četrtkovem obračunu z Litvo potekal enosmerni promet, risi pa so zmagali s 7:0.

V slovenskih vratih je bil Matija Pintarič, njegova zamenjava je bil Gašper Krošelj, medtem ko je Juriju Repetu zdravniška služba danes namenila počitek, saj je včeraj na tekmi z Litvo prejel udarec s palico.

Čeprav so v prvih 20 minutah Slovenci nadzorovali dogajanje na ledu, so izvrstnega hrvaškega vratarja Vita Nikolića premagali šele v 17. minuti tekme, ko sta udarila Robert Sabolič in igralec srečanja na slovenski strani Rok Tičar. Tičar je dosegel svoj prvi gol na tem turnirju. Pintarič v slovenskih vratih je bil domala brez dela, šele ob koncu prve tretjine je moral posredovati ob edinem hrvaškem poskusu v prvem delu tekme.

Slovenija - Hrvaška (foto: Peter Podobnik/Sportida):

1 / 45 2 / 45 3 / 45 4 / 45 5 / 45 6 / 45 7 / 45 8 / 45 9 / 45 10 / 45 11 / 45 12 / 45 13 / 45 14 / 45 15 / 45 16 / 45 17 / 45 18 / 45 19 / 45 20 / 45 21 / 45 22 / 45 23 / 45 24 / 45 25 / 45 26 / 45 27 / 45 28 / 45 29 / 45 30 / 45 31 / 45 32 / 45 33 / 45 34 / 45 35 / 45 36 / 45 37 / 45 38 / 45 39 / 45 40 / 45 41 / 45 42 / 45 43 / 45 44 / 45 45 / 45

V strelih na gol 67:4

Slovenski kapetan Jan Urbas je v 24. minuti tekme kaznoval hrvaško izključitev, podajalec pri drugem slovenskem golu je bil Blaž Gregorc. Podajalca Klemen Pretnar in Robert Sabolič ter še drugič na tekmi strelec Tičar so v 33. minuti poskrbeli za 3.0, kmalu zatem je ob igralcu več na ledu zadel še Anže Kuralt, nato je na 5:0 povišal Miha Zajc. Slovenci so v prvih 40 minutah tekme na hrvaška vrata sprožili 47 strelov, Hrvati na slovenska le enega.

V zadnjih 2' minutah tekme so Slovenci še dvakrat zatresli hrvaško mrežo, Miha Verlič je zadel za 6:0 in Luka Kalan za končnih 7:0. Slovenci so v 60 minutah na hrvaška vrata sprožili 67 strelov, Nikolić jih je 60 ubranil, Hrvati so na Pintaričeva vrata streljali štirikrat, trikrat v zadnji tretjini.

Potem ko je za #risi v drugo zadel kapetan Jan Urbas, je tretji zadetek znova prispeval Rok Tičar. #MisijaPeking pic.twitter.com/UMSIM2KnAM — Slovenia Ice Hockey (@lovehokej) February 7, 2020

Proti Japonski "bo treba odigrati pravi hokej in zmagati." Foto: Peter Podobnik/Sportida Slovenski selektor Matjaž Kopitar je zadovoljen po dveh pričakovanih zmagah, zdaj pa bo svoje igralce pripravil na odločilni nedeljski spopad za Japonci. "Bilo je težko, vedeli smo, kaj nas čaka. Dali smo sedem golov, lahko bi jih še pet več, pa bi bilo tako kot včeraj. Včasih se plošček odbije, dobro so se branili, tudi njim je motiv igrati proti Slovencem. Pomembno je, da se pripravimo na nedeljo, treba bo čim prej pozabiti tole tekmo in treba bo odigrati pravi hokej in zmagati." Danes izjemni hrvaški čuvaj mreže Nikolić je Slovencem paral živce, priznava Miha Verlič: "Najtežje se je bilo pripraviti na takšno tekmo. Na začetku so se dobro branili, vratar je imel svoj dan. A smo se prilagodili, skušali spraviti čim več ploščkov pred gol in zadevati. Te tekme so takšne, da mi večino časa igramo s ploščkom in želimo imeti kontrolo, poskušamo pa tudi doseči čim več zadetkov. Proti Japoncem vemo, kaj lahko pričakujemo, a moramo se osredotočiti na našo igro in odigrati tako, kot se od nas pričakuje." Vir: STA

Japonci zadržano, a zanesljivo prek Litve

Petkov spored so odprli Japonci in Litovci, hokejisti iz dežele vzhajajočega sonca so upravičili vlogo izrazitega favorita in zmagali s 4:0, vsi goli pa so padli že v prvi tretjini. Japonci so proti Litvi varčevali z močmi, v prvih 20 minutah so mrežo vratarja zatresli Hiromiči Terao, Juto Osawa, Hiroto Sato in Seiji Takahaši. Japonci se niso ravno pretegnili, na vrata Laurinasa Lubijsa so sprožili samo 27 strelov. Slovenci v četrtek kar 61.

V soboto sledi dan premora, v nedeljo pa obračun med Japonsko in Slovenijo, ki bo odločal o prvem mestu. V slovenskih vratih bo stal Krošelj.

Četa Matjaža Kopitarja, ki si je ta krog kvalifikacij za OI nakopala z zdrsom na Mednarodni hokejski lestvici (IIHF), je na papirju izrazit favorit za prvo mesto in napredovanje v zadnjo fazo kvalifikacij. Če bo izpolnila cilj, jo konec avgusta čaka zadnji lov za OI na Norveškem, kjer bosta ob gostiteljih sodelovali še Danska in Južna Koreja.

Avgusta s Kopitarjem na Norveško?

Zmagovalec skupine na Jesenicah, v kateri je favoritinja Slovenija, se bo uvrstil v zadnjo fazo tekmovanja. To bodo izvedli v treh skupinah na Slovaškem, Norveškem in v Latviji, in sicer med 27. in 30. avgustom, kar pomeni, da bi na finalnih kvalifikacijah, podobno kot za Pjongčang, lahko sodelovali tudi NHL-ovci, kar pomeni, da bi slovenski dres spet lahko oblekel Anže Kopitar.

Ob Sloveniji predkvalifikacije te dni gostita še Kazahstan in Velika Britanija. V Nursultanu igrajo Kazahstan, Poljska, Ukrajina in Nizozemska, v Nottinghamu pa Velika Britanija, Madžarska, Estonija in Romunija.

Slovenija je med vsemi sodelujočimi na olimpijskih predkvalifikacijah najvišje uvrščena, tako da bi ob napredovanju v zadnji krog kvalifikacij igrala na Norveškem, kjer bosta sodelovali še Danska in Južna Koreja.

Olimpijske predkvalifikacije, Jesenice, 6.-9. februar* Petek, 7. februar

Japonska : Litva 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)

Terao 3., Osawa 6., Sato 15., Takahaši 18. Slovenija : Hrvaška 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

1:0 Tičar 17. (Sabolič), 2:0 Urbas 24. (Gregorc, PP1), 3:0 Tičar 33. (Pretnar, Sabolič, PP1), 4.0 Kuralt 38. (Gregorc, Urbas, PP1), 5:0 Zajc 39., 6:0 Verlič 52. (Koren), 7:0 Kalan 60. (Pretnar, Čepon) Lestvica:

1. Slovenija 2 tekmi - 6 točk

2. Japonska 2 - 6

3. Litva 2 - 0

4. Hrvaška 2 - 0 Nedelja, 9. februar

15.30 Hrvaška – Litva

19.00 Slovenija – Japonska Četrtek, 6. februar

Litva : Slovenija 2:12 (0:4, 1:3, 1:5)

0:1 Koblar 3. (Pretnar), 0:2 Zajc 5. (Ograjenšek, Čepon), 0:3 Koblar 11. (Čimžar, Pretnar), 0:4 Urbas 14. (Verlič, PP1), 0:5 Ograjenšek 22. (Urbas, Gregorc, PP1), 0:6 Jeglič 30. (Čimžar, Repe), 0:7 Verlič 38. (Kuralt), 1:7 Verenis (Bosas, 40., PP1), 1:8 Gregorc 44. (Kalan), 1:9 Sabolič 47. (Jeglič, Tičar), 1:10 Verlič 49. (Urbas, Čepon), 1:11 Jeglič 53. (Tičar), 1:12 Koblar 54. (Kalan, Pavlin), 2:12 Krakauskas 60. (Zukauskas, Misiuk) Japonska : Hrvaška 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Echigo 6. (PP1), S. Takahaši 7., Takagi 10., Osawa 16. (PP1), Irikura 21., Hirano 30., 57., H. Sato 45. (PP1), Hašimoto 49. PP1-zadetek z igralcem več * V zadnji krog kvalifikacij napreduje zmagovalec turnirja



Slovenska reprezentanca za olimpijske predkvalifikacije na Jesenicah: Vratarji (3): Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci (7): Aljoša Crnovič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Miha Logar (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Žiga Pavlin, Jurij Repe (oba Košice, Slovaška Extraliga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska)

Napadalci (13): Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Žiga Jeglič (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Robert Sabolič (Ambri-Piotta, Švica, liga NLA), Rok Tičar (KAC, liga EBEL), Blaž Tomaževič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Jan Urbas, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, liga DEL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič (vratarji), Kari Savolainen

Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, Hrvaška.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, Nizozemska.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija, Romunija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust*

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, kvalifikant 6.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, kvalifikant 5.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, kvalifikant 4. *olimpijsko vozovnico si zagotovi zmagovalec skupine

**Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

Preberite še: