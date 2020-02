Prešernov dan, ko so jokali tudi na videz najmočnejši

"Generacije so sanjale, nam je uspelo," se je 8. februarja 2013 po zgodovinski zmagi nad Danci, ki je Sloveniji prinesla premierno uvrstitev na OI, veselil takratni kapetan reprezentance Tomaž Razingar.

Olimpijske igre. Sanje vsakega športnika. Tudi slovenskih oklepnikov. Ti so dolgo sanjali o nastopih na tekmovanju pod petimi krogi, kjer ima "dovoljenje za igranje" ob gostitelju le hokejska smetana. A sanje se, če si le dovolj vztrajen, pogumen in če res verjameš, lahko uresničijo. To je na svoji koži v Hamletovi deželi na Prešernov dan pred sedmimi leti občutila triindvajseterica predanih fantov, ki ji je poveljeval Matjaž Kopitar.

Ko besede niso le puhlice

Slovenijo je v Vojensu vodil Matjaž Kopitar, ki se je pred novo sezono vrnil na selektorsko klop. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Četrtega februarja 2013 se je na Bledu zbrala slovenska hokejska falanga. Ekipa, manjkala sta le NHL-ovca Anže Kopitar in Jan Muršak, je prekipevala od optimizma. Težko je opisati ozračje, ki je vladalo tisti ponedeljek v gorenjskem biseru, a resnično se je zdelo, da besede v slogu "Uresničili bomo sanje iz leta 2010", "Ne gremo le igrat, ampak zmagat", "Če kdaj, potem zdaj" niso bile le puhlice.

Kemija, samozavest, odločnost so krasile izbrano vrsto, ki se je kot peta v samostojni državi odpravila po premierne olimpijske igre za Slovenijo.

Nagrada le enemu

Na poti do Sočija so risom nasproti stali Ukrajinci, Belorusi in Danci. Največji nevarnosti sta pretili prav iz zadnjih dveh reprezentanc, v prid Dancem je govorilo še prizorišče olimpijskih kvalifikacij. Vojens. Kraj za slovenski hokej neskončno srečnega imena.

Kopitar in njegova četa sta pred začetkom turnirja, na katerem je štelo le prvo mesto, dobro zavedala, da bi bil že poraz na uvodni tekmi lahko usoden in da bo treba najverjetneje premagati kar vse tri reprezentance z istim ciljem. Kot prvi so na Danskem padli Belorusi. Foto: Drago Cvetanovič

Prvi tlakovec položen proti s KHL-ovci oboroženi Belorusiji

Začelo se je odlično. Kvalifikacijski turnir sta 7. februarja popoldne odprli Slovenija in Belorusija, ki je bila do zadnjega oborožena z igralci iz Kontinentalne hokejske lige – kar 18 KHL-ovcev je imela.

A Jan Urbas se ni pustil motiti in Slovenijo na prvi odmor odpeljal z vodstvom 1:0. Nato je udaril trio Robert Sabolič – Rok Tičar – Žiga Jeglič in po zvišanju na 2:0 je vsaj malo zadišalo po zmagi. Belorusi so imeli seveda drugačne načrte in še pred polovico tekme izenačili, a v želji po zmagi naredili veliko napako.

Slovenski kapetan Tomaž Razingar je ob igralcu manj pobegnil v protinapad, nasprotniki so ga zrušili, sodnik je pokazal kazenski strel, Raza ga je hladnokrvno izvedel in poskrbel za novo veselje. Tega je le še povečal David Rodman in postavil končnih 4:2.

Prvi korak proti Sočiju je bil narejen, a z zmago nad Ukrajinci so ga naredili tudi naslednji nasprotniki Slovenije, Danci. "Zdaj se moramo zbrati, spočiti in pripraviti na Dance, jutri pa narediti vse, da bomo zadovoljni," sta po zmagi mirila Razingar in Sabolič.

Dancem se niti sanjalo ni …

Robert Kristan je bil na tekmi z Dansko izjemno razpoložen. Foto: Drago Cvetanovič

Pisal se je 8. februar 2013, ko smo v domovini obujali spomine na največjega domačega pesnika Franceta Prešerna, njegova Zdravljica pa je ta dan 1.400 kilometrov od slovenske prestolnice donela v čast enega največjih uspehov slovenskega hokeja.

Slovenci so pozno zvečer stopili na ledeno ploskev SE Arene v Vojensu, v kateri je pet tisoč gledalcev čakalo zmago domačih hokejistov. A Dancem se pred tekmo niti sanjalo ni, da med slovenskima vratnicama stoji izjemno razpoloženi Robert Kristan (zaustavil je 37 strelov od 38) in da je to večer, ko David Rodman svojih priložnosti ne bo izpustil iz rok.

David Rodman je k zgodovinski zmagi prispeval dva zadetka. Foto: Drago Cvetanovič

Odločilna je bila druga tretjina, v kateri je takrat 29-letni napadalec načel dansko mrežo, domačini so po 43 sekundah izenačili, a je Rodman pred iztekom drugega dela udaril še drugič.

Po 60 minutah je na semaforju pisalo 2:1 za Slovenijo, malce pred polnočjo je zaigrala Zdravljica, čustva so lahko privrela na plan. Ta večer so jokali tudi na videz najmočnejši oklepniki. Majhni Sloveniji je uspelo. Dočakala je, "kar so sanjale generacije", olimpijska vozovnica za Soči je bila v žepu še pred zadnjo tekmo z Ukrajinci, ki so jo Kopitarjevi izbranci suvereno premagali.

Kdo je pomagal priboriti Soči? Vratarji: Robert Kristan, Andrej Hočevar, Luka Gračnar.



Branilci: Blaž Gregorc, Žiga Pavlin, Andrej Tavželj, Aleš Kranjc, Klemen Pretnar, Mitja Robar, Sabahudin Kovačević.



Napadalci: Žiga Jeglič, Rok Tičar, Robert Sabolič, Marcel Rodman, David Rodman, Jan Urbas, Rok Pajič, Boštjan Goličič, Žiga Pance, Aleš Mušič, Luka Bašič, Tomaž Razingar, Gašper Kopitar.

Občutki Davida Rodmana in Tomaža Razingarja po uvrstitvi na OI:



"Iskrenim ljudem se zgodi marsikaj dobrega"

"Uspelo nam je, v kar zelo veliko ljudi ni verjelo, a mi, ki smo se v ponedeljek srečali, smo verjeli v to. Mislim, da sploh ni bilo dvoma, da nam tu ne bi uspelo. Fantje so iskreni in iskrenim ljudem se zgodi marsikaj dobrega," je s solzami v očeh ponosno govoril zdaj upokojeni Razingar, ki je bil pred Vojensom z eno nogo že v hokejskem grobu, a ga je pri "življenju" pomagal obdržati pokojni Elvis Bešlagić, ki mu je odprl vrata klubske scene v Nemčiji.

Radost ob vrnitvi v Slovenijo.

"Ob zvoku sirene najprej sploh nisem bil prepričan, da smo na olimpijskih, ampak ko sem videl, da vsi proslavljajo, sem si tudi jaz dal duška. Mislim, da se še nihče dobro ne zaveda, kaj smo naredili. V Sloveniji imamo en profesionalni klub in okoli 150 profesionalnih igralcev. S tem priti na olimpijske igre je res nekaj posebnega za nas," se je smejalo enemu od junakov Davidu Rodmanu, izjemni vratar Lix pa je takrat razmišljal: "Tega nismo naredili le za nas, ampak za vso Slovenijo. Dali smo vse od sebe, to smo si zaslužili. Mogoče se še ne zavedamo, kaj smo dosegli."

Zdravljica ob uvrstitvi na olimpijske igre:

September 2016 potrditev kakovosti, 2018 druge OI Veselje Slovencev ob drugi uvrstitvi na olimpijske igre, 4. september 2016.

Slovenska izbrana vrsta se je septembra 2016 odpravila na lov za drugimi zaporednimi olimpijskimi igrami in po pravi drami v beloruskem Minsku dosegla nov velik uspeh. Oklepniki so se, tokrat pod vodstvom Nika Zupančiča, še drugič zapored uvrstili na olimpijske igre. Vozovnico za Pjongčang leta 2018 so si priigrali 4. septembra, ko so po kazenskih strelih razžalostili gostitelje Beloruse.

"Uvrstiti se drugič zapored na olimpijske igre je bilo nepredstavljivo, a spet smo pokazali, da imamo kakovost. Čestitke fantom, ki so res naredili vse, kot smo se dogovorili," je bil ponosen Zupančič.

Slovenski hokejisti so leta 2018 v Pjongčangu zaigrali na drugih olimpijskih igrah. Bodo leta 2022 na Kitajskem na tretjih zaporednih? Foto: Reuters

V Južni Koreji ni bil več v vlogi selektorja, to vlogo so pri HZS za olimpijsko leto zaupali Kariju Savolainenu, Zupančič pa je deloval kot pomočnik. Slovenci so februarja 2018 v Pjongčanu znova dokazali, da so si zaslužili olimpijsko vozovnico, na kolena so sploh prvič v zgodovini spravili ZDA. A za preboj v četrtfinale jim je malo zmanjkalo. Na odločilnem obračunu z Norveško tik pred tekmo je odjeknila dopinška afera Žige Jegliča, so klonili v podaljšku in zasedli 9. mesto.

Z Jesenic do Norveške in naprej na Kitajsko

Prav v teh dneh ima slovenska reprezentanca znova v mislih olimpijske igre. A tokrat na domačih Jesenicah v družbi Litve, Japonske in Hrvaške igra še predkvalifikacije.

Če bo upravičila vlogo favorita in osvojila prvo mesto, bo avgusta na Norveškem, kjer bosta sodelovali še Danska in Južna Koreja, lovila tretji zaporedni nastop na olimpijskih igrah. Te bo leta 2022 gostil Peking.

