Kralji na derbiju začelja, Islanders po nadaljevanje izjemnega niza.

Četrtek prinaša bogat spored v ligi NHL. Anže Kopitar bo s soigralci Los Angeles Kings, ki so izjemno slabo začeli sezono, po porazu v Torontu kanadsko turnejo nadaljeval pri Ottawa Senators. Senatorji so predzadnji na vzhodu, Kralji zadnji na zahodu. Bodo Kopitarjevi zmagali šestič v sezoni ali bodo vknjižili 11 poraz? Hokejisti New York Islanders po 11. zaporedno zmago. Vodilni Washington na Floridi.