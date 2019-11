V derbiju Zahoda prvaki pri Naftarjih

FV hokejski ligi NHL sta v noči na četrtek na sporedu le dve tekmi, obe pa sta nekakšna derbija. Branilci naslova St. Louis Blues se bodo pomerili z Edmonton Oilers, kar bo derbi vodilnih moštev zahodne konference. Blues so prvi na Zahodu, Oilers drugi. New York Rangers gostijo Detroit Red Wings, to pa sta moštvi z dna vzhodne konference. Rdeča krila so trenutno celo najslabše moštvo lige.