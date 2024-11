Anže Kopitar in LA Kings zapravili priložnost za skok na vrh

V noči na petek po slovenskem času so se Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings na domačem ledu udarili z z Vancouver Canucks. Z zmago, tretjo zaporedno in deveto v tej sezoni lige NHL, bi se povzpeli na vrh pacifiške divizije, a Kanadčani so imeli svoje načrte in slavili s 4:2. Slovenski as tokrat ni izboljšal točkovnega izkupička.

Anže Kopitar in njegovi kralji so ponoči na domačem ledu v dvorani Crypto.com položili orožje pred Vancouvrom. Dvoboj so bolje odprli domači in prek Quintona Byfielda povedli že po 103 sekundah igre. Sredi prvega dela igre je Tanner Jeannot ob nepravilnem naletu proti glavi dobil petminutno kazen, Conor Garland pa je vse skupaj kmalu pretopil v 1:1, kar je bil tudi rezultat prvega dela igre.

V drugi tretjini je padel le en gol, goste je v vodstvo popeljal Jake Debrusk. Tudi uvod v tretji del igre je pripadel kanadskemu moštvu, na 3:1 je povišal Quinn Hughes. Vladislav Gavrikov je šest minut pred koncem srečanja poskrbel za priključek, a do preobrata ni prišlo. Nekaj več kot minuto pred koncem srečanja je nato Jonathan Miller z golom v prazno mrežo odločil srečanje.

Winnipeg Jets so se z nogometnih 1:0 proti Colorado Avalanche utrdili na vrhu zahoda, kjer so Kings po tokratnem porazu ostali četrti. Vrh lestvice na vzhodu zasedajo aktualni prvaki s Floride. Panterji so tokrat s 6:2 ugnali Nashville Predators.

Naslednja tekma Kopitarjeve čaka v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času, ko bodo v Los Angelesu gostili Columbus Blue Jackets.

Liga NHL, 7. november:

Lestvica:

Preberite še: