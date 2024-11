V košarkarski ligi NBA na dan ameriških predsedniških volitev ni bilo tekem, je pa pester spored ponudila liga NHL. Na delu so bili tudi hokejisti Los Angeles Kings in uspešno zaključili dvojček gostovanj. Potem ko so premagali Nashville, so v torek s 5:1 odpravili Minnesota Wild. Kopitar, ki je k zmagi prispeval podajo za zmagoviti gol, in soigralci so prvi v pacifiški diviziji, na zahodu pa je pred njimi je Winnipeg Jets. Ta nadaljuje odlično sezono. Za 12. zmago na 13. tekmi sezone je s 3:0 premagal Utah.

Medtem ko je bilo na volilni dan v ligi NBA mirno, pa so v ligi NHL odigrali 11 tekem. Hokejisti Los Angeles Kings so se pri Minnesoti v 28. minuti znašli v zaostanku, Davida Ritticha je ugnal Zach Bogosian, v 35. minuti pa se je začel preobrat gostov. Warren Foegele je najprej izenačil, Kevin Fiala pa slabo minuto pred drugim odmor po podajah Alexa Laferriera in Anžeta Kopitarja zadel za vodstvo Kalifornijcev. Ti so v zadnji tretjini zadeli še trikrat in potrdili zmago. Najprej je bil natančen Trevor Lewis, na 4:1 je zvišal Quinton Byfield, v 57. minuti, ko so domači priključek lovili brez vratarja, pa je plošček v prazen gol za končnih 5:1 poslal Lewis.

David Rittich je zaustavil 23 od 24 strelov na svoja vrata. Foto: Reuters Kralji so tako uspešno zaključili dvojček gostovanj, pred tem so premagali še Nashville, in Minnesoti preprečili četrto zaporedno zmago. Kopitar in soigralci so trenutno z 19 točkami na 14 tekmah na prvem mestu pacifiške divizije, z dvema tekmama in točkama manj je drugi Vegas.

Kralji so prvi v pacifiški diviziji. Foto: Reuters

"Super je, da smo zmagali. Mislim, da je bila to za nas lepa gostujoča popotnica. Na začetku tekme smo še iskali ritem, se ogrevali, drugi dve tretjini pa odigrali dobro," je po zmagi dejal Lewis, trener Jim Hiller pa je pohvalil predvsem igro ob igralcu manj. Gostitelji so imeli pet power-playev, a nobenega niso izkoristili. "Naša igra z igralce manj je precej dobra, nismo jim pustili prav veliko. Ne le, da nismo dobili gola, pač pa nam to je to dalo dodaten zagon, kar je za nas zelo pomembno."

Winnipeg že pri 12 zmagah

Še naprej pa gre odlično najbolj vroči ekipi sezone Winnipeg Jets. Ta je pri 12 zmagah in le enem porazu, tokrat so gostili Utah in svojo mrežo ohranili nedotaknjeno (Connor Hellebuyck je zaustavil vseh 21 strelov), sami pa trikrat zatresli mrežo tekmeca. Končnih 3:0 je s svojim drugim golom poskrbel Nino Niederreiter, ki je zadel v nebranjen gol. Winnipeg Jets nadaljujejo izjemno sezono. Foto: Reuters

Še naprej se smeji Carolina Hurricanes, ti so za sedmo zaporedno zmago s 6:4 premagali Philadelphia Flyers in prevzeli vodstvo v metropolitantski diviziji.

Do najvišje zmage večera je s 4:0 prišel Toronto, ki je s 4:0 premagal Boston Bruins, Morgan Rielly je zadetku dodal dve asistenci. S štirimi goli razlike sta zmagala tudi Buffalo in Vancouver. Prvi je s 5:1 odpravil Ottawo, John Peterka in Bowen Byram sta dvakrat zadela. Vancouver pa je z istim rezultatom slavil pri Anaheimu, kjer je Quinn Hughes trikrat podal. Nathan MacKinnon pa je k zmagi Colorado Avalanche nad Seattle Kraken zbral kar pet asistenc.

Nathan MacKinnon je k zmagi prispeval kar pet asistenc. Foto: Reuters

Najbolj tesno je bilo med NY Islanders in Pittsburgh Penguins, prvi so zmagali po izvajanju kazenskih strelov. Po rednem delu ni bilo zmagovalca niti na kanadskem obračunu med Montreal Canadiens in Calgary Flames. Junak slednjega je bil Matt Coronato, ki je v 58. minuti izsilil podaljšek, v sedmi sekundi tega pa zadel za zmago.

Po podaljšku se je srečanje končalo tudi v San Joseju, kjer je Alexander Wennberg zadel za zmago nad Columbus Blue Jackets.

