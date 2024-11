Mestni derbi v Madison Square Gardnu Rangersom

V noči na ponedeljek se v ligi NHL igra sedem tekem. Prvi so na led zadrsali New York Rangers in New York Islanders. Mestni derbi v Madison Square Gardnu so bolje odprli domači, ki so zadeli v prvi tretjini. Po drugem delu igre je bilo na semaforju 3:2. Rangers so dva gola dosegli še v zadnji tretjini in deseto zmago na enajsti tekmi sezone osvojili z rezultatom 5:2. So drugouvrščena ekipa vzhodne konference.