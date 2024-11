Kopitar in kralji že zvečer proti najslabši ekipi zahoda

LA Kings nocoj lovijo sedmo zmago v novi sezoni najmočnejše hokejske lige na svetu, na domačem ledu se bodo pomerili s Chicago Blackhawks, ki so trenutno pri skromnih treh zmagah in zasedajo zadnje mesto na lestvici zahodne konference. Moštvi se bosta v sezoni 2024/25 srečali prvič, v prejšnji pa sta odigrali tri tekme in na vseh treh so se zmage veselili kralji.

LA je nazadnje s 6:3 slavil v Las Vegasu, pred tem pa je doživel opozorilo, ko je izgubil proti San Joseju, še enemu moštvu z dna lestvice.

Naslednja tekma nato kralje čaka v torek zjutraj po slovenskem času (2.00), ko se bodo v gosteh spopadli z Nashville Predators.

Washington Capitals se bodo pomerili s Columbus Blue Jackets, ruski zvezdnik ekipe iz ameriškega glavnega mesta Aleksander Ovečkin pa lovi rekorderja lige po številu doseženih golov, kanadsko legendo Wayna Gretzkyja. Ovečkin je trenutno pri številki 858, Gretzkyjev rekord šteje 894 zadetkov.

