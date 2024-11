Hokejisti Washington Capitals so na domačem ledu s 6:3 premagali Montreal, končni rezultat je v 53. minuti postavil Aleksander Ovečkin, ki nadaljuje lov za rekorderjem v golih Waynom Gretzkym. Rus je zdaj pri številki 858, od Kanadčana ga loči še 36 golov. Carolina Hurricanes so za peto zaporedno zmago s kar 8:2 odpravili Boston Bruins. Junak zmage Pittsburgha proti Anaheimu (2:1 v podaljšku) je bil z dvema goloma kapetan Sidney Crosby.

Washington Capitals je nadaljeval uspešno sezono, na domačem ledu je za sedmo zmago na deveti tekmi na kolena spravil Montreal Canadiens. Ob koncu je bilo 6:3 za gostitelje, pri katerih je bil prvo ime neutrudljivi Aleksander Ovečkin z golom in dvema asistencama. 39-letnik je v 53. minuti postavil končni rezultat in vpisal že svoj 858. zadetek v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

Rus, ki je na posebni misiji ujeti rekorderja po številu golov Wayna Gretzkega, je na zadnjih šestih tekmah petkrat zadel. Od Kanadčana ga zdaj loči še 36 zadetkov, da ga preseže 37. V lanski sezoni je dosegel 31 golov, a trenutne projekcije pravijo, da bi letošnjo lahko končal z več kot 45.

Carolina Hurricanes je s kar 8:2 odpravila Boston. Foto: Reuters

Najvišjo zmago večera so dosegli hokejisti Caroline, ki imajo na računu tako kot Washington devet tekem in 14 točk. Z 8:2 so odpravili Boston Bruins, Martin Nečas je k zmagi prispeval gol in dve asistenci, Andrej Svečnikov dva gola in asistenco, Jack Roslovic pa dva gola.

Visoke zmage so se veselili tudi podprvaki iz Edmontona. S 5:1 so v gosteh premagali Nashville. Leon Draisaitl je k zmagi ekipe, ki se mora znajti brez kapetana Connorja McDavida, prispeval dva gola in asistenco. McDavid si je ob grdem srečanju z ogrado poškodoval gleženj in bo odstoten vsaj od dva do tri tedne.

Leon Draisaitl je z Edmontonom slavil pri Nashvillu. Foto: Reuters

Toronto je z dvema goloma Williama Nylanderja s 4:1 premagal Seattle, še najbolj vroče pa je bilo v Pittsburghu, kjer so domači odpor Anaheima strli v podaljšku. Kalifornijci so povedli, kapetan Sidney Crosby je v začetku tretje tretjine izenačil, a se rezultat do konca 60. minute ni spremenil. Sledil je podaljšek, v tem pa gol Crosbyja za zmago.

V derbiju začelja je San Jose Sharks po preobratu s 3:2 premagal Chicago Blackhawks in po slabem začetku sezone nanizal tretjo zmago. Philadelphia Flyers so z 2:1 premagali St. Louis Blues.

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem bodo znova na delu v soboto zvečer, ko bodo po slovenskem času že ob 21. uri gostili Chicago Blackhawks.

Liga NHL, 31. oktober:

Lestvica:

Preberite še: