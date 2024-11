Drama na tekmi v St. Louisu #video

Na obračunu med St. Louis Blues in Tampa Bay Lightning je ob koncu uvodne tretjine gledalcem zastal dih. Nick Paul je v predel vratu s ploščkom zadel Dylana Hollowaya, ki je po nesrečnem dogodku sprva na ledu še preživel nekaj sekund, oddrsal do klopi, od koder so ga prepeljali v bolnišnico, tekmo pa za kratek čas prekinili. Iz tabora St. Louisa so pozneje sporočili, da Holloway ni utrpel težje poškodbe.

Ob koncu uvodne tretjine srečanja v St. Louisu je hokejist Tampe Nick Paul s ploščkom zadel domačega Dylana Hollowaya v predel vratu. Triindvajsetletnik je sprva končal svojo menjavo, na ledu preživel še nekaj sekund, potem pa oddrsal na klop in se prijel za vrat. Hitro je posredovalo zdravniško osebje, ga naložilo na nosila in odpeljalo v bolnišnico, sodnika pa sta tekmo prekinila in igralce poslala v slačilnico.

Full sequence of Dylan Holloway taking puck to neck area/ leaving game on stretcher.



Hoping he's okay. pic.twitter.com/WSWW9oRznl — Brady Trettenero (@BradyTrett) November 6, 2024

Iz St. Louisa so na srečo kmalu prišle spodbudne informacije. Holloway je bil na poti v bolnišnico pri polni zavesti in v stabilnem stanju, v bolnišnici pa so opravili več pregledov.

"Bilo je zahtevno, nekako smo zbrali svoje misli"

"Kolikor smo slišali, mu gre dobro. To je dober znak," je po tesni zmagi dejal trener St. Louis Blues Drew Bannister in dodal, da je bilo ekipi težko nadaljevati tekmo: "Bilo je, kot da ste v službi in prejmete klic, da je eden od vaših družinskih članov bolan in so ga odpeljali v bolnišnico. Holly je družinski član. Bilo je zahtevno. Mislim, da smo kot skupina pokazali veliko mentalne moči, da smo lahko to prestali ... Ko smo dobili novice o Hollyju, smo nekako lahko malo zbrali svoje misli in se osredotočili na tekmo."