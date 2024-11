Sreda v ligi NHL je prinesla tri tekme, aktivni so bili tudi člani Washinton Capitals, ki so na domačem ledu s 3:2 premagali Nashville Predators. Prva zvezda večera ob zmagi je bil ruski veteran Aleksander Ovečkin, ki je zadel še na peti zaporedni tekmi, zadetku pa dodal asistenco. 39-letnik, ki vztrajno lovil strelski rekord lige NHL vseh časov Waynea Gretzkyja (894 zadetkov), je zdaj pri 861 golih. Do zmag sta prišla še Vegas Golden Knights, ki je na vrhu pacifiške divizije prehitel LA Kings, in Detroit Red Wings.

Ruski hokejski mojster Aleksander Ovečkin je v odlični strelski formi, na zadnjih petih tekmah je šestkrat zadel, niz zadetkov je podaljšal ob zmagi s 3:2 nad Nashville Predators, ko je prispeval zmagoviti gol.

Dvoboj v Washingtonu se je sicer začel po željah gostov, ki so povedli v četrti minuti, a so domači dobro minuto pozneje odgovorili z izenačenjem, v 36. minuti pa povedli. A tudi vodstvo Washingtona ni zdržalo dolgo, saj je Nashville prek Stevena Stamkosa izenačil že pol minute pozneje. Ekipi sta na zadnji odmor odšli izenačeni (2:2), v 51. minuti pa je zadel Ovečkin, njegov gol se je na koncu izkazal za zmagovitega.

Ovečkina od rekorda Gretzkyja loči le še 33 golov. Foto: Reuters 39-letni Rus je zdaj pri 861 zadetkih, od izenačenja rekorda vseh časov, ki ga ima v rokah Wayne Gretzky, ga tako loči le še 33 zadetkov.

"Danes je bilo težko. Thompson je opravil odlično delo, držal nas je v igri, zbral je ogromno obramb. Sprejmemo to zmago in gremo naprej," je vratarja Logana Thompsona (33 obramb) pohvalil Ovečkin.

Za Washington je bila to še deveta zmaga na zadnjih 11 tekmah, trenutno so drugi v metropolitantski diviziji.

McDavid se je vrnil ob porazu proti Vegasu

Connor McDavid se je po poškodbi vrnil v postavo Edmontona in z njim tesno izgubil. Foto: Reuters Na vrhu pacifiške divizije je prišlo do spremembe, na prvem mestu so Los Angeles Kings prehiteli hokejisti Vegas Golden Knights. Ti so na gostovanju pri Edmontonu, ki je znova lahko računal na kapetana Connorja McDavida, slavili s 4:2. Do zmage so prišli po preobratu v zadnjih desetih minutah tekme.

Še v 50. minuti so domači vodili z 2:1, nato pa je Noah Hanifin najprej izenačil, nato pa zadel za vodstvo s 3:2. Edmonton je izenačenje in podaljšek lovil brez vratarja in s šestimi igralci v polje, kar so gostje izkoristili, Mark Stone je plošček poslal v prazen gol za končni zmago Vegasa (2:4). Ivan Barbašev je ob zmagi trikrat podal.

Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings ponovno na delu v noči na petek, ko bodo "kralji" gostili moštvo Vancouvra.

Liga NHL, 6. november:

Lestvica: