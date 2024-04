Anže Kopitar in Los Angeles Kings pričakujejo močni Vancouver

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so se po dveh zaporednih zmagah nad Seattlom in San Josejem utrdili na osmem mestu zahodne konference, ki še zadnje vodi v končnico lige NHL. Pred devetim St. Louisom imajo sedem točk prednosti, v nedeljo zjutraj po slovenskem času (4.00) pa se bodo na domačem ledu spopadli še v Vancouver Canucks.

Z Vancouvrom so se Kralji v tej sezoni pomerili že trikrat, vse tekme so bile marca. Prvega so na gostovanju v Kanadi Kopitarjevi slavili s 5:1, pet dni kasneje v Los Angelesu so jim Canucks vrnili z zmago po podaljšku z 2:1, nazadnje, 26. marca v Vancouvru pa je bilo 3:2 za Kalifornijce. Vancouvru gre sicer v tej sezoni odlično, s 102 točkama je drugi na lestvici zahodne konference.

Do konca rednega dela sezone LA Kings čaka še šest tekem, po Vancouvru se bodo 10. aprila v Anaheimu pomerili s tamkajšnjimi Ducks, nato bodo še štiri tekme odigrali v domači dvorani Crypto.com. 12. aprila s Caglaryjem, 14,. z Anaheimom, 16. z Minnesoto in 19. s Chicagom.

