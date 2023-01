Vodilna ekipa lige v zadnjih minutah strla odpor Kraljev

Kralji so z 2:5 izgubili z Bostonom. Še deset minut pred koncem rednega dela je bilo izenačeno, nato pa so gostje dosegli tri gole in vknjižili 30. zmago sezone.

Hokejisti Los Angeles Kings so v domači dvorani z 2:5 klonili proti Boston Bruins, ki je tri gole dosegel v zadnjih desetih minutah. - pod dva se je podpisal Trent Frederic. Slovenski as Anže Kopitar je igral slabih 18 minut, podal za izenačenje na 2:2 in trikrat streljal na gol tekmeca

Kalifornijci so srečanje proti vodilnemu Bostonu odprli dobro, Philip Danault je v 17. minuti zadel za vodstvo in soigralce na prvi odmor popeljal z rezultatom 1:0. V začetku druge tretjine je domačega čuvaja mreže Pheonixa Copleyja ugnal David Pastrnk, le dobri dve minuti zatem pa je Brad Marchand izkoristil kazen gostiteljeve in zadel za prvo vodstvo Bostona na tekmi. Kralji so hitro odgovorili in prek Seana Durzija, ki mu je asistiral tudi kapetan Anže Kopitar, izenačili.

Frederic z goloma v pol minute razrešil vprašanje zmagovalca

Trent Frederic je v razmaku 34 sekund zadel dvakrat in bil eden bolj zaslužnih za zmago Bostona. Foto: Guliverimage Rezultat 2:2 je vztrajal vse do 51. minute, ko je Trent Frederic zadel za novo vodstvo Bostona, le pol minute pozneje pa z drugim zadetkom na srečanju še zvišal prednost (4:2). Kralji so priključek ob koncu lovili brez vratarja in z dodatnim igralcem v polju, a se jim načrt ni izšel. Pastrnak je plošček poslal v prazen gol in postavil končnih 2:5 za Boston.

Kosmatinci so dosegli že 30. zmago sezono in so zanesljivo vodilna ekipa liga, Kralji ostajajo tretji v zahodni konferenci in drugi v pacifiški diviziji.

Kralji v Vegas

Naslednja tekma Kopitarja in soigralce v soboto čaka pri vodilni ekipi lige Vegasu, ki je s 5:2 odpravila Pittsburgh Penguins in mu zadal šesti zaporedni poraz.

Druga ekipa lige Carolina Hurricanes je s 3:5 izgubila z Nashville Predators, neuspešna sta bili tudi tretji in četrti kolektiv vzhoda. Toronto je z 1:5 izgubil s Seattlom, New Jersey Devils pa s 3:5 s St. Louis Blues.

Nov poraz prvakov

Do visoke zmage so prišli hokejisti Philadelphia Flyers, ki so za četrto zaporedno zmago s 6:2 odpravili Arizona Coyotes. Z istim rezultatom je Washington odpravil Columbus.

Še petič zapored so izgubili prvaki iz Colorada, tokrat jih je s 4:2 premagal Vancouver Canucks, Andrej Kuzmenko je k slavju prispeval dva gola. Z istim rezultatom je Edmonton Oilers premagal NY Islanders.

NY Rangers so s 4:1 zmagali pri Montrealu, Filip Chytil je zadel dvakrat.

