Ovečkin skočil na osmo mesto večne lestvice strelcev

S tem je kapetan moštva iz ameriške prestolnice na lestvici prehitel Kanadčana Marka Messierja, ki je na 1756 tekmah v polno meril 694-krat. Štiriintridesetletni Rus ima zdaj ob svojem imenu zapisano številko 695, potem ko je v kanadski prestolnici zadel za vodstvo s 3:1 v drugi tretjini ter 15 sekund pred koncem tekme še v prazno mrežo nasprotnikov za končnih 5:3.

"Videli ste, kako so igrali moji soigralci. Vsakič, ko se je ponudila priložnost, so me želeli poiskati. Imel sem kar nekaj priložnosti za še kakšen zadetek več, ampak vzel bom tudi dva in se pomaknil naprej po lestvici," je ob svojem dosežku dejal zdaj že legendarna osmica Washington Capitals. Na sedmem mestu večne lestvice je Kanadčan Mike Gartner, ki je zadel 708-krat, na vrhu pa je največji vseh časov Wayne Gretzky z 894 zadetki.

Lepo je biti v takšni družbi

Po koncu tekme so navijači Ottawe skandirali Rusovo ime ter mu izkazali spoštovanje po odigranih 1135 tekmah in 695 zadetkih. "Lepo je biti v takšni družbi," je še dejal nasmejani Moskovčan. Washington je z zmago ohranil prvo mesto lige ter tri točke prednosti pred Bostonom, ki je po zadetkih Kanadčanov Patrica Bergerona in Jaka DeBruska slavil v Winnipegu z 2:1.

Edmonton ugnal prvake

Vodilno moštvo zahodne konference in lanski prvaki iz St. Louisa so z 2:4 izgubili proti Edmontonu, za katerega je Nemec Leon Draisaitl dosegel dva zadetka. S tem se je na lestvici strelcev pomaknil na prvo mesto z 79 točkami. Za dve zaostaja njegov moštveni kolega in kapetan moštva Kanadčan Connor McDavid, ki je tokrat ostal brez točke.

Pittsburgh Penguins so slavili po podaljšku. Kapetan Sidney Crosby je vknjižil 11 točko na šesti tekmi po vrnitvi po poškodbi. Foto: Reuters

Crosby ostaja vroč

Po podaljšku je do zmage s 4:3 prišel Pittsburgh. Pri tem sta blestela predvsem Rus Jevgenij Malkin (gol in dve podaji) in Kanadčan Sidney Crosby. Slednji po vrnitvi na led po poškodbi ostaja vroč z 11 točkami na zadnjih šestih tekmah. Tokrat je po 55 sekundah podaljška dosegel zmagoviti gol ob dveh podajah v rednem delu igre.

Do gostujočih zmag sta danes prišli moštvi Vegasa in Tampe. Moštvo iz igralniške prestolnice je slavilo pri Carolini s 4:3, z istim izidom pa je zmago iz Kalifornije pri Anaheimu odneslo tudi moštvo iz Tampe. Najslabše moštvo lige Detroit še naprej niza poraze. Sedmega zaporednega in 40. v sezoni jim je prizadejala ekipa New York Rangers, ki je v domačem Madison Square Gardnu slavila s 4:2.

Liga NHL, 31. januar:

Lestvica:

