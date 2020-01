Dvorana Staples končno odprla vrata. Bryantu se je poklonil tudi Kopitar in izgubil. #video

V dvorani Staples v Los Angelesu je bilo v noči na četrtek zelo čustveno. Potekal je prvi športni dogodek po nedeljski helikopterski nesreči, v kateri je izgubil življenje tudi košarkarski zvezdnik Kobe Bryant. Na tekmi lige NHL so se pomerili hokejisti Los Angeles Kings in Tampa Bay Lightning. Na čelu s kapetanom gostiteljem Anžetom Kopitarjem so se poklonili žrtvam nesreče in nosili obeležja v spomin na Kobeja in Gianno Bryant, gostje pa so na ledu po velikem preobratu (2:4) osvojili nov par točk.

V Los Angelesu pravkar prvi športni dogodek v dvorani Staples, kjer je mnoga leta v dresu Los Angeles Lakers kraljeval in nase opozarjal Kobe Bryant. Košarkarski mestni derbi med Lakers in Clippers je bil pred dnevi prestavljen, tako da so se vrata dvorane Staples prvič za ljubitelje športa odprla na hokejski tekmi. Hokejisti Los Angeles Kings in Tampa Bay Lightning so si skupaj z občinstvom pred začetkom dvoboja ogledali čustveno video posvetilo žrtvam nedeljske helikopterske nesreče v Kaliforniji.

Watch the full pregame ceremony as the LA Kings remembered Kobe Bryant, his daughter, Gianna, and all of the victims from Sunday's tragedy

Prizor iz mesta angelov pred tekmo med Kings in Lightning. Foto: Guliver/Getty Images

Obe ekipi, tako Los Angeles Kings in Tampa Bay Lightning, sta se odločili, da bodo njuni hokejisti zaigrali dvoboj s posebno spominsko nalepko, izoblikovano v obliki rumenega srca, na njej pa je bilo v vijolični barvi izpisano Kobe, Gigi ter številki 24 in 8. Pred dvobojem, prvim športnim dogodkom v dvorani Staples po tragični nesreči, ki ni šokirala le ZDA, ampak ves svet, je sledilo še 24 sekund molka, nato pa se je začelo.

Dvorana Staples se je žrtvam helikopterske nesreče poklonila z video posvetilom. Foto: Guliver/Getty Images

''Hokejisti Kings smo že vrsto let povezani z Lakers. Čutili smo, da se moramo pokloniti Kobeju. Navajeni smo nositi drugačno opremo, a smo želeli izkazati spoštovanje žrtvam,'' je za klubsko televizijo povedal Hrušičan, ki je že četrto sezono zapored kapetan Kraljev. Kings so z Lakers tesno povezani vse od leta 1967, ko so si prvič začeli deliti dvorano. Do leta 1999 so igrali v dvorani Forum, nato so se preselili v Staples Centre. Od leta 2017 si delijo tudi vadbeno središče El Segundo. Na hokejski tekmi je bilo vse v znamenju rumenega srca s številkama 24 in 8. Foto: Guliver/Getty Images

''Bil je dokazani prvak. Zmagoval je, osvajal prvenstva. To pa je največji cilj vsakega športnika,'' je Kopitar pred dvobojem spregovoril o Bryantu.

LA Kings so na ledu izgubili z 2:4. Čeprav so vodili z 2:0, jim tudi to ni pomagalo. Vknjižili so že peti zaporedni poraz, skupno so jih v tej sezoni zbrali že 33, ob 18 zmagah pa zbrali zgolj 41 točk in se zasidrali na dnu razpredelnice v zahodni konferenci. Slovenski as Anže Kopitar je svojo statistiko obogatil z novo podajo. Prispeval je podajo za prvi zadetek na tekmi, ki ga je v 7. minuti dosegel Tyler Toffoli. Na začetku druge tretjine je v polno zadel še Alex Iafallo ter podvojil prednost kraljev, nato pa je sledil velik preobrat.

Na krilih dvakratnega strelca Stevena Stamkosa, Tylerja Johnsona in Erika Cernaka je Tampa prišla do novih dveh točk in dobila čustveno srečanje, v katerem so spomini sodelujočih med dvobojem neprestano uhajali k nesrečni družini Bryant in ostalim žrtvam nedeljske nesreče.

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo prvo tekmo po smrti Kobeja Bryanta v dvorani Staples odigrali v noči na soboto proti Portlandu.

32-letni Hrušičan je sicer še vedno najboljši strelec Kraljev, s 44 točkami za 17 golov in 27 podaj je na 35. mestu najboljših ofenzivcev lige, na vrhu te lestvice pa kraljuje Edmontonov dvojec Connor McDavid (27 golov, 49 podaj) – Leon Draisaitl (27 – 48).

