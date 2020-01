Bodo Kopitarjevi prekinili črn niz proti Arizoni?

V noči na petek bodo v ligi NHL na sporedu tri tekme. Znova bodo na delu hokejisti Los Angeles Kings, ki so na zadnji tekmi morali priznati premoč ekipi Tampa Bay Lightning. Vknjižili so že peti zaporedni poraz, skupno so jih v tej sezoni zbrali že 33, ob 18 zmagah pa zbrali zgolj 41 točk in se zasidrali na dnu razpredelnice v zahodni konferenci. Tokrat jih čaka srečanje z Arizono. Na sporedu bosta tudi obračuna med Buffalom in Montrealom ter New Jerseyjem in Nashvillom.