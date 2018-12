Težka naloga za Anžeta Kopitarja in Kralje

Predatorji iz Nashvilla so prekinili črni niz šestih porazov in na kolena spravili prvake. Washington so premagali kar s 6:3, pa čeprav so branilci naslova do 29. minute tekme vodili s 3:1. Gole za domače so dosegli Michal Kempny, Jakub Vrana in Chandler Stephenson, nato se jim je ustavilo, medtem ko so se gostje z zadetkom Rocca Grimaldija v prvi tretjini šele dobro ogreli. Od 29. minute tekme naprej so zadevali le še gostje iz Nashvilla, še v drugi tretjini so za vodstvo Predatorjem poskrbeli Mikka Salomaki, Ryan Johansen in Frederick Gauderau, v zadnjih 20 minutah sta mrežo domače hobotnice Brandena Holtbyja zastresla še Ryan Ellis in Viktor Arvidsson.

