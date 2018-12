Kopitar in druščina proti Vegasu za peto zaporedno zmago

LA Kings so se po res klavrnem začetku sezone kot kaže le zbudili in na zadnjih štirih tekmah poskrbeli za veselje svojih navijačev. V noči na soboto v domači dvorani Staples Center lovijo še peto zaporedno zmago, njihov tekmec pa je Vegas, ki je lani v prvem letu obstoja poskrbel za senzacijo in se uvrstil v veliki finale Stanleyjevega pokala. Zlati vitezi so se s Kralji v prejšnji sezoni pomerili v prvem krogu končnice in z njimi pometli s 4:0 v zmagah.

Tudi v aktualni sezoni so hokejisti LA-ja in Vegasa že trikrat prekrižali palice, prvo tekmo so z 2:0 dobili Golden Knights, drugo Kings kar s 5:1, tretjo pa prav tako Kopitarjevi, a šele po podaljšku. Vegas na lestvici zahodne konference zaseda visoko peto mesto, medtem ko je LA še vedno najslabše moštvo lige NHL.

Poleg spopada LA-ja in Vegasa bodo odigrana še štiri srečanja, Winnipeg Jets gostijo Minnesota Wild, Edmonton Oilers San Jose Sharks in New Jersey Devils Carolina Hurricanes.

