Kraljem kaj takega v tej sezoni še ni uspelo

Kralji so zmagali še četrtič zapored, kar jim je v tej sezoni uspelo sploh prvič.

Po nekajdnevnem premoru so se na delo spet vrnila moštva v ligi NHL. Hokejisti Los Angelesa so z 2:1 premagali Kojote iz Arizone in vknjižili četrto zaporedno zmago, kar je njihov najdaljši zmagoviti niz v sezoni.

Obračun se je za Kralje, ki še vedno ne morejo računati na celo vojsko igralcev, začel slabo, ob izključitvi Anžeta Kopitarja je ob igralcu več za vodstvo Arizone v 16. minuti zadel Jakob Chychrun​​​​​​. A ni prav dolgo ostalo pri vodstvu gostov, za kar je minuto in pol pred iztekom prve tretjine poskrbel Jake Muzzin, ki je kot prvi premagal nekdanjega vratarja LA Kings Darcyja Kuemperja. Pod podajo se je s stoto točko v karieri NHL podpisal Kyle Clifford.

Kopitar je na ledu preživel 24 minut in 12 sekund, vknjižil podajo in v tem času v statistiko vpisal eno malo kazen.

V drugi tretjini je Nick Cousins zatresel domačo mrežo, a so zadetek zaradi stika s čuvajem mreže Jonathanom Quickom razveljavili.

Nadaljevanje se je odvilo povsem po željah Kalifornijcev. Po zgolj 17 sekundah je prvo vodstvo Kraljem pristreljal Kopitarjev kolega iz napada Dustin Brown​​​​​​, ki mu je do gola pomagal slovenski kapetan.

Zadetek Dustina Browna za zmago:

Američanov zadetek se je izkazal za zmagovitega. Kralji so niz neporaženosti podaljšali na štiri tekme, kar je največ v tej skromni sezoni. Kljub zmagi ostajajo na zadnjem mestu zahodne konference, osem točk za osmim mestom, ki kot zadnje vodi v končnico.

Kralji bodo spet na ledu v soboto zvečer po slovenskem času, ko se bodo še drugič v tednu dni udarili s podprvakom iz Vegasa. Pred dnevi so ga premagali po podaljšku.

Vodilni Toronto šele po podaljšku

Do četrte zaporedne zmage je prišlo tudi vodilno moštvo lige Toronto Maple Leafs, ki je šele po podaljšku strlo odpor Philadelphia Flyers (6:5). Z dvema zadetkoma in dvema podajama je bil prvi mož obračuna kapetan Steven Stamkos, zmagovalca pa je odločil Alexander Killorn.

Steven Stamkos in soigralci Toronta so po podaljšku strli Philadelphio in potrdili prvo mesto. Foto: Reuters

Vroče je bilo tudi v New Yorku med Rangersi in Columbusom, kjer je prav tako odločala podaljšana igra. Po njej so se pete zaporedne zmage veselili v taboru Columbusa, za veselje je z zadetkom poskrbel 20-letni Pierre-Luc Dubois.

Zmagoviti niz so nadaljevali tudi člani Pittsbrugha. Doma so s 5:2 na kolena spravili Detroit, Phil Kessel in Derick Brassard sta zadela vsak po dvakrat.

Derbi večera pri vodilnem Winnipegu je pripadel Calgaryju (4:1), ob zmagi se je s 35 obrambami izkazal David Rittich.

Rus paral živce Nashvillu

Nič pa v zadnjem času ne gre po načrtu Nashville Predators. Izgubili so petič zapored. Na njihovem terenu je blestel ruski čuvaj mreže Anton Khudobin, ki je ob zmagi Dallasa z 2:0 zaustavil vseh 49 strelov domačih. Peti zaporedni poraz so vknjižili tudi člani Minnesote, zanje je bil usoden predzadnji Chicago.

Anton Khudobin je bil prvi mož zmage Dallasa. Zaklenil je svoja vrata in zbral kar 49 obramb. Foto: Reuters

Slaba serija je tudi za Anaheimom, ki je na kalifornijskem obračunu z 2:4 izgubil s San Jose Sharks, kar je bil njegov četrti zaporedni poraz. Četrtič zapored so izgubili tudi člani Edmontona, s 4:2 jih je ugnal sosed na lestvici Vancouver.

Zmagali so tudi prvaki iz Washingtona, ki so s 3:1 ugnali Carolino, in podprvaki iz Vegasa, ki so ugnali Colorado.

Lestvica