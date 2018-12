Kralji s pomočjo Kopitarja do podviga sezone #video

Hokejisti Los Angeles Kings so v noči na ponedeljek v gosteh v dramatičnem srečanju po podaljšku premagali Zlate viteze iz Las Vegasa (4:3) in dočakali tretjo zaporedno zmago. Tako uspešnega niza v tej sezoni, v kateri ne blestijo in še vedno zasedajo zadnje mesto na lestvici, ne pomnijo. Anže Kopitar je prispeval podajo za tretji gol.

Učinek Anžeta Kopitarja: 1 podaja, 1 strel na gol v 22 minutah in 21 sekundah

Navijači Los Angelesa so pozdravili tretjo zaporedno zmago ljubljencev. Podobno kot na prejšnji tekmi v San Joseju so Kralji do dveh točk prišli tudi v Las Vegasu po podaljšku. Vratar Los Angelesa Calvin Petersen je blestel na začetku podaljška, nato pa je Tyler Toffoli v protinapadu v 100. sekundi podaljška premagal Marc-Andreja Fleuryja.

Kapetan Anže Kopitar se je v statistiko vpisal s podajo, njegovo 15. v tej sezoni, za tretji zadetek Los Angelesa. To je bila jubilejna 2000. tekma v gosteh v rednem delu v zgodovini lige NHL.

Vrhunci dvoboja v Las Vegasu:

''Izjemno. V tej sezoni še nismo tako zmagovali. Škoda, da bo zdaj nastopilo obdobje božičnega premora, saj nam je steklo, po drugi strani pa smo v zadnjih dneh odigrali kar nekaj tekem, tako da nam bo počitek po svoje prišel prav, saj so naša telesa že izčrpana,'' je po novi zmagi, 14. v tej sezoni (četrti po podaljšku), dejal Hrušičan.

Jeza vratarja Vegasa Fleuryja po zmagovitem zadetku Kraljev:

Back-to-back OT wins 😎

...and not everyone is happy about that.#GoKingsGo pic.twitter.com/JqYbUNLk4l — LA Kings (@LAKings) December 24, 2018

Tekmeca se bosta v naslednjih devetih dneh v ligi NHL srečala še dvakrat, naslednjič v dvorani Staples v Los Angelesu 29. decembra. Za zdaj je v medsebojnih obračunih uspešnejši Los Angeles, ki je v tej sezoni dobil obe tekmi.

Kralji bodo ponovno na delu šele v noči na petek, ko bodo na domačem ledu gostili Arizono.

Lestvica