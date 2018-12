Tavares se je izkazal in poskočil na drugo mesto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so v noči na soboto igrali tri tekme. Zmagali so Montreal, Toronto in New York Islanders. Moštvo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings bo svojo naslednjo tekmo igralo v noči na nedeljo proti Vegasu.

Za Montreal je dva gola pri zmagi proti Floridi s 5:3 dosegel Tomaš Tatar, Jonathan Drouin pa gol in podajo.

Z dvema zadetkoma se je izkazal tudi John Tavares, ki je svoj Toronto popeljal do zmage s 4:2 proti Columbusu. Vratar Garret Sparks pa je k uspehu dodal 27 obramb. Tavares je zdaj pri 26 zadetkih v sezoni in je na drugem mestu lestvice strelcev ujel Jeffa Skinnerja, njegova naslednja tekma pa bo dvoboj z otočani iz New Yorka, kjer je preživel devet sezon, preden se je v milijonskem prestopu letos poleti preselil v Toronto.



Newyorška ekipa pa je tudi pokazala dobro formo, s 6:3 je premagala Ottawo, čeprav je po polovici tekme že zaostajala z 1:3. Takrat so domači zamenjali vratarja Thomasa Greissa z Robinom Lehnerjem, ta ni prejel nobenega zadetka, njegovi soigralci pa so jih do konca tekme dosegli pet, dva Mathew Barzal.

