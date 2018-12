Znani kapetani ekip vseh zvezd

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Connorja McDavida, Austona Matthewsa, Aleksa Ovečkina in Nathana MacKinnona so izbrali za kapetane ekip na letošnji prireditvi vseh zvezd severnoameriške profesionalne hokejske lige NHL, ki bo potekala 25. in 26. januarja v San Joseju.