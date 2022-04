Pester večer v ligi NHL in zanimiv boj za čim boljše izhodišče

V hokejski ligi NHL bo v noči na soboto odigran še zadnji krog rednega dela tekmovanja - izjema sta moštvi Winnipeg Jets in Seattle Kraken, ki bosta zadnjo, 82. tekmo sezone odigrala v noči na nedeljo -, znani so že vsi udeleženci končnice, prav tako zmagovalca konferenc, nekaj ekip pa še ni dokončno zabetoniranih na mestih na lestvici.

LA Kings Anžeta Kopitarja so zadnjo tekmo rednega dela že odigrali in jih s šestega mesta na lestvici zahoda ne more več izriniti nihče. V končnici bodo kralji zaigrali prvič po letu 2018, v prvem krogu pa se bodo pomerili z Edmonton Oilers.

A na zahodu poteka bitka za končno sedmo in osmo mesto, to sta tako imenovani "wild-card" mesti. Sedmi je trenutno Nashville s točko prednosti pred Dallasom. Predators se bodo v zadnjem krogu pomerili z Arizona Coyotes, z zmago ali celo porazom v podaljšku bi zadržali mesto pred Dallasom in s tem obračun v končnici s Calgaryjem. Ob porazu v rednem delu tekme in zmagi Dallasa - ta se bo doma pomeril z Anaheimom -, pa bi sedmo mesto zavzeli Stars, Nashville pa bi nato v končnici za tekmeca dobil Colorado Avalanche.

Za zdaj le teoretično, saj tudi mesta od 2 do 4 na zahodu še niso dokončno oddana. Trenutno drugi Calgary ima namreč enako število točk kot Minnesota (111), dve manj pa ima St. Louis. Kakorkoli, do sobotnega jutra po slovenskem času bo jasno prav vse, še zadnja preostala tekma rednega dela, nedeljski spopad Winnipega in Seattla, namreč ne odloča o ničeme več.

Liga NHL, 29. april: 1:00, Buffalo Sabres - Chicago Blackhawks 1:00, Montreal Canadiens - Florida Panthers 1:00, New Jersey Devils - Detroit Red Wings 1:00, New York Rangers - Washington Capitals 1:00, Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 1:00, Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 1:00, Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 1:30, New York Islanders - Tampa Bay Lightning 2:00, Minnesota Wild - Colorado Avalanche 2:00, St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 2:00, Winnipeg Jets - Calgary Flames 2:30, Dallas Stars - Anaheim Ducks 3:00, Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 4:00, Seattle Kraken - San Jose Sharks 4:30, Arizona Coyotes - Nashville Predators

Trenutni pari prvega kroga končnice: Vzhod:

Florida Panthers - Washington Capitals

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning

Carolina Hurricanes - Boston Bruins

New York Rangers - Pittsburgh Penguins Zahod:

Colorado Avalanche - Dallas Stars

Minnesota Wild - St. Louis Blues

Calgary Flames - Nashville Predators

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings

Lestvica:

