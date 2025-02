Kopitar in kralji lovijo Minnesoto in Edmonton

V hokejski ligi NHL bo ponoči spet na delu Anže Kopitar, ki bo s svojimi Los Angeles Kings gostoval v Dallasu pri drugi ekipi zahodne konference. Kralji so na lestvici šesti, a imajo le dve točki zaostanka za Minnesoto in Edmontonom, ki pa sta odigrala tri tekme več. V noči na soboto po slovenskem času bodo odigrale le tri tekme.

Anže Kopitar in LA Kings lovijo 32. zmago v sezoni, v 56 odigranih tekmah pa so doživeli 25 porazov in s 70 točkami zasedajo šesto mesto na lestvici zahodne konference. Prav toliko jih ima sedmi Colorado, ki pa je odigral štiri tekme več. Kralji imajo dve točki zaostanka za peto Minnesoto in četrtim Edmontonom, ki sta odigrala tri tekme več od Kalifornijcev.

Minnesota Wild ponoči gostuje pri Colorado Avalanche, tretja tekma na sporedu pa je obračun New York Rangers in Toronto Maple Leafs.

Liga NHL, 28. februar

Lestvica

