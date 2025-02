Kopitar in druščina proti Kanadčanom

Po prvem trojnem dvojčku Luke Dončića na parketu Crypto.com arene bo košarkarski parket zamenjala ledena ploskev, na delu pa bo ponovno drugi slovenski as, ki si kruh služi v mestu angelov Anže Kopitar. Kralji bodo ob 4. uri po slovenskem času doma gostili Vancouver Canucks.

Kings so trenutno varno na mestih, ki peljejo v končnico, njihovi tokratni nasprotniki pa so tik pod njo, do tam pa jih loči le točka. Tudi Los Angeles sicer ni daleč, le šest točk spredaj, tako da ima srečanje v luči boja za uvrstitev med najboljših osem na zahodu zagotovo še dodatno težo.

Poleg omenjenega dvoboja bodo hokejisti v noči na četrtek palice prekrižali le še na dveh prizoriščih.

Liga NHL, 26. februar:

Lestvica:

