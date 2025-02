Ovečkin brez gola, Washington izgubil drugič zapored

Zmaga je bila za St. Louis Blues precej bolj potrebna kot za Washington Capitals, saj še lovijo mesto v končnici. In so svojo 28. dosegli z rezultatom 5:2. Dva gola je dal Phillip Bromberg. Capitals, ki so izgubili drugič zapored, kar se jim le redko zgodi, ostajajo pri 38 zmagah.

Izgubilo je tudi vodilno moštvo lige Winnipeg Jets, pri Nashville Predators z 1:2.

Liga NHL, 27. februar:

Lestvica: