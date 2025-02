Kopitarjevi Kralji navdušili na derbiju, sprememba na vrhu lige NHL

Hokejisti Los Angeles Kings so v derbiju zahodne konference in pacifiške divizije v severnoameriški ligi NHL premagali Vegas Golden Knights s 5:2. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce. Winnipeg je zmagal že desetič zapored. Po podaljšku je ugnal Winnipeg in prevzel vodstvo v ligi NHL.

Kralji so v domači dvorani povedli po dobrih desetih minutah, ko je zadel Trevor Moore. Gosti so v drugi tretjini nato prevladovali in dosegli dva gola. V 31. minuti je bil uspešen Brayden McNabb, šest minut kasneje pa še Mark Stone.

Moore je nato z drugim golom na začetku zadnje tretjine kraljem dal zagon, po vrsti pa so nato v zelo učinkoviti predstavi med 49. in 58. minuto zadeli še Warren Foegele, Joel Edmundson in Kevin Fiala. Kralji so na tekmi sprožili le 19 strelov proti vratom Ilje Samsonova.

Kralji so spravili domače občinstvo v mestu angelov v dobro voljo. Foto: Reuters

Štiri podaje je na tekmi vpisal Byfield, sodeloval ni le pri drugem golu Moora. Gol in podajo je vpisal Foegele, dve podaji pa Adrian Kempe.

Kopitar se v 18:27 minute na ledu ni vpisal med strelce, dobil pa je 67 odstotkov sodniških metov, a ostal brez strela proti vratom tekmeca. Darcy Kuemper je v vratih Los Angelesa ustavil 21 strelov Vegasa.

Hokejisti iz Kalifornije bodo ponovno na delu v noči s srede na četrtek, ko bodo gostili Vancouver Canucks.

Winnipeg že desetič zapored

Ponoči sta bili na sporedu le dve tekmi. Winnipeg je z nekaj sreče izsilil podaljšek proti San Joseju, potem ko je 26 sekund pred iztekom rednega dela zadel Josh Morrissey. Po 93 sekundah podaljška pa je bil nato natančen Mark Scheifele in Winnipegu zagotovil deseto zaporedno zmago. S to so prevzeli vodstvo v ligi NHL, na vzhodu imajo namreč točko in odigrano tekmo manj Washington Capitals.

Winnipeg se je po deseti zaporedni zmagi prebil na vodilni položaj. Foto: Reuters

Kralji so se Vegasu, vodilni ekipi pacifiške divizije približali na pet točk (74:69), a imajo še tri tekme v dobrem. Pred tretjeuvrščenim Los Angelesom je še Edmonton z 72 točkami, a je odigral dve tekmi več.

Na vrhu zahodne konference ni sprememb. Po deseti zaporedni zmagi tam ostaja Winnipeg. Jets so ponoči po podaljšku z 2:1 ugnali zadnjeuvrščeno zasedbo zahoda San Jose Sharks. Trenutno so pri 85 točkah, Los Angeles je šesti.

Liga NHL, 24. februar:

Lestvica:

