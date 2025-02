Uspešna vrnitev Kopitarja in Kraljev

Po daljšem premoru zaradi turnirja štirih narodov, ki so ga v napetem petkovem finalu z ZDA dobili hokejisti Kanade, se je vrnila liga NHL. Hokejisti Los Angeles Kings so doma s 5:3 premagali Utah Hockey Club in petič zaporedoma na domačem ledu ostali neporaženi. Kapetan gostiteljev Anže Kopitar je dosegel točko, ko je podal Kevinu Fiali ob koncu osme minute druge tretjine za izenačenje na 2:2.