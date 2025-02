Liga NHL napovedala vrnitev svetovnega pokala 2028

Svetovni pokal v hokeju, ki so ga nazadnje izpeljali leta 2016, se vrača na tekmovalni program februarja 2028 z upanjem, da bo poleg zimskih olimpijskih iger dosegel redno mesto na svetovnem koledarju. Severnoameriška liga NHL je skupaj z združenjem igralcev NHLPA novico obelodanila v Montrealu pred turnirjem štirih nacij.

Turnir štirih nacij, ki je to zimo na programu namesto tekme zvezd All-Star, naj bi bil generalka za zimske olimpijske igre prihodnje leto.

"Mednarodno tekmovanje med najboljšimi ekipami je za naše igralce zelo pomembno. Predstavljanje svojih držav na ledu je v njihovi DNK in hokejski navijači to obožujejo," je prepričan komisar lige NHL Gary Bettman.

"Ponovna udeležba na olimpijskih igrah v naslednji sezoni in organizacija svetovnega pokala v hokeju februarja 2028 bosta zagotovila več možnosti za več igralcev, da zastopajo več držav v tekmovanju med najboljšimi. S tem turnirjem in z vrnitvijo svetovnega pokala v redno rotacijo koledarja sta NHL in NHLPA naredila pomemben korak v naši skupni zavezanosti mednarodnemu hokeju," je še dodal Bettman.

Za zdaj ne ekipe ne datumi svetovnega pokala niso znani.

"Mednarodno tekmovanje med najboljšimi ekipami je za naše igralce zelo pomembno. Predstavljanje svojih držav na ledu je v njihovi DNK in hokejski navijači to obožujejo," je prepričan komisar lige NHL Gary Bettman. Foto: Reuters

Pričakuje se, da se bo postopek zbiranja ponudb za mesta gostitelje in prizorišča začel v naslednjih mesecih za četrto izvedbo svetovnega pokala, ki se je začel leta 1996 kot uvod v prvenec NHL-igralcev na zimskih olimpijskih igrah leta 1998 v Naganu na Japonskem.

ZDA so premagale Kanado v finalu leta 1996, vendar so Kanadčani zmagali na zadnjih dveh izvedbah svetovnega pokala, oba na domačem ledu v Torontu, leta 2004 in 2016.

"Super je, da se vrača svetovni pokal. To je nekaj, kar smo dolgo pogrešali," je dejal švedski branilec Erik Karlsson iz Pittsburgh Penguins.

Liga NHL ni poslala svojih igralcev na zimske olimpijske igre 2018 ali 2022, vendar bodo ti po dogovoru lahko nastopili na igrah prihodnje leto v Italiji.